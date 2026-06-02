Nenadoma umrl igralec iz uspešne serije, star je bil le 44 let

Owain Rhys Davies, igralec, znan po vlogi agenta Wilsona v seriji Twin Peaks, je nenadoma umrl v 44. letu starosti. Žalostno vest je potrdil njegov brat Rhodri Davies v objavi na Instagramu. Po njegovih besedah je Davies umrl nenadoma, naravne smrti in v miru. Rhodri se je od brata poslovil z ganljivimi besedami.

»Zavedamo se, da bo ta izguba prizadela mnoge, tolažbo pa najdemo v spoznanju, kako zelo je bil ljubljen,« je zapisal ter dodal, da »ostajajo neodgovorjena vprašanja o okoliščinah njegove smrti« in prosil za zasebnost družine.

Velski igralec je v času kariere ustvaril vrsto vlog. Poleg serije Twin Peaks so ga gledalci lahko videli tudi v Netflixovi seriji The OA, film A Serial Killer's Guide To Life in še kje.