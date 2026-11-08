Nenadoma umrl odvetnik, ki je zastopal morilca Tupaca Shakurja (FOTO)

V Las Vegasu so v petek zjutraj 55-letnega odvetnika Michaela Sanfta, ki je zastopal Duana »Keffe D« Davisa, obsojenega za umor raperja Tupaca Shakurja, našli mrtvega. Informacijo o smrti je za lokalni časopis Las Vegas Review-Journal potrdil njegov prijatelj Michael Sloan.

Vzrok smrti za zdaj ni znan, policija pa po prvih ugotovitvah dogodka ne obravnava kot sumljivega. Sanftova nenadna smrt odmeva predvsem zato, ker je le teden dni prej – 30. oktobra – na sodišče vložil uradno pritožbo na Davisovo obsodbo. Triinšestdesetletni Davis je bil, kot smo že poročali, avgusta spoznan za krivega umora prve stopnje z uporabo smrtonosnega orožja in je edina oseba, ki je kdajkoli odgovarjala za umor slavnega raperja. Tožilec Marc DiGiacomo je takrat poudaril, da bo Davis zaradi visoke starosti v vsakem primeru umrl za zapahi, ob tem pa je zanj zahteval najvišjo možno kazen, saj je z ubojem poskušal celo finančno okoristiti prek intervjujev in avtobiografije iz leta 2019.

Triinšestdesetletni Davis je bil avgusta spoznan za krivega umora prve stopnje. FOTO: Steve Marcus Reuters

Umor Tupaca Shakurja je ostal nepojasnjen več kot dve desetletji. Usodnega 7. septembra 1996 je bil 25-letni raper na sovoznikovem sedežu črnega vozila BMW skupaj z glasbenim mogotcem Marionom »Suge« Knightom, ko je ob rdeči luči poleg njiju pripeljal beli cadillac, iz katerega so odjeknili streli. Shakur je poškodbam podlegel šest dni kasneje.