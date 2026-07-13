Nenadoma umrl slavni igralec Sam Neill, zvezdnik Jurskega parka

V 79. letu starosti je v bolnišnici v Sydneyju umrl novozelandski igralec Sam Neill, najbolj znan po vlogi paleontologa Alana Granta v filmski uspešnici »Jurski park«. Novico o njegovi nenadni smrti je sporočila njegova družina, ki je ob njem preživela njegove zadnje trenutke. Dočakal jih je z dostojanstvom, ki ga je odlikovalo vse življenje.

Njegovo slovo je presenetilo javnost, saj je igralec še pred nekaj meseci sporočil, da je po dolgem boju s krvnim rakom premagal bolezen. Z limfomom v tretjem stadiju se je boril približno pet let, diagnozo pa je izvedel med promocijo filma »Jurski svet: Premoč« leta 2022, ko je opazil otekle bezgavke.

Ko je običajna kemoterapija prenehala delovati in je kazalo, da mu ni več pomoči, je prejel drago, vrhunsko celično terapijo CAR-T. Ta je s pomočjo gensko spremenjenih celic uničila rakave celice v njegovem telesu. Izvidi so spomladi pokazali, da je povsem zdrav, zaradi česar je že načrtoval vrnitev pred kamere in poudarjal, da je čas za nov film.

O svoji bolezni je odkrito spregovoril v spominih z naslovom »Did I Ever Tell You This« (Sem ti to kdaj povedal?). Takrat je dejal, da se smrti ne boji, da pa bi bil jezen, če bi moral oditi prehitro, saj si je želel še vsaj desetletje ali dve, da bi videl odraščati svoje vnuke in užival na svojem posestvu.

Od Jurskega parka do Gospodarja prstanov

Sam Neill se je rodil na Severnem Irskem materi Angležinji in očetu Novozelandcu. Svetovno slavo mu je leta 1993 prinesla vloga v kultnem »Jurskem parku« režiserja Stevena Spielberga, kjer je zaigral ob Lauri Dern in Jeffu Goldblumu. Lik dr. Granta je ponovil še v dveh nadaljevanjih franšize, leta 2001 in 2022.

Poleg te uspešnice je ustvaril izjemen opus, med katerim izstopata film »Klavir« ter priljubljene televizijske serije, kot so »Birminghamske tolpe« (Peaky Blinders), »Tudorji« in »The Twelve«. Pred smrtjo je sodeloval pri projektih »Godzilla x Kong: Supernova« in »The Last Resort«, ki bosta luč sveta ugledala prihodnje leto.

Za seboj je pustil sina Tima iz prvega zakona z igralko Liso Harrow ter hčerko Eleno in posvojenko Maiko iz zakona z umetnico ličenja Noriko Watanabe. Družina je javnost prosila za spoštovanje zasebnosti v teh težkih trenutkih, medtem ko se od velikega igralca in gospoda na družbenih omrežjih poslavljajo številni stanovski kolegi in oboževalci.