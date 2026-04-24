Nenapovedan obisk princa Harryja: brez Meghan se je namenil v to državo

Vojvoda Susseks je po obisku Avstralije odpotoval v Ukrajino, da bi ljudi doma in po svetu spomnil na trajajoči konflikt te države z Rusijo. 41-letni princ Harry je nenapovedano obiskal Kijev, ITV News pa ga je posnel ob prihodu na glavno železniško postajo v prestolnici, ko je izstopil z nočnega vlaka iz Poljske. Na peronu ga je pričakalo več ljudi. »Lepo je biti spet v Ukrajini,« je dejal. Za ITV News je povedal, da želi ljudi doma in po svetu spomniti, s čim se Ukrajina sooča, ter podpreti ljudi in partnerje, ki vsak dan, vsako uro opravljajo izjemno delo v izjemno težkih razmerah.

Ukrajino je opisal kot državo, ki pogumno in uspešno brani vzhodno mejo Evrope ter dodal, da je pomembno, da ne izgubimo izpred oči pomena tega. Na Kijevskem varnostnem forumu je v govoru sporočil, da svet vidi in spoštuje Ukrajince. Po poročanju ITV News je poudaril, da ne smemo postati otopeli do te vojne ali kateregakoli drugega konflikta. »To je vojna za vrednote, ne le za ozemlje,« je dejal in dodal: »To je trenutek za ameriško vodstvo, trenutek za Ameriko, da pokaže, da lahko spoštuje svoje mednarodne pogodbene obveznosti, ne iz dobrodelnosti, temveč zaradi svoje trajne vloge v globalni varnosti in strateški stabilnosti,« je povedal delegatom.

Na nepričakovani obisk se je odpravil le nekaj dni po koncu turneje po Avstraliji, na kateri je bil skupaj z ženo Meghan Markle. Po besedah novinarja ITV Chrisa Shipa je bila avstralska turneja deloma kraljevska, deloma namenjena zbiranju sredstev, medtem ko obisk Ukrajine ni poslovno potovanje, temveč je povezan z Igrami nepremagljivih in fundacijo The HALO. Princ Harry je pokrovitelj organizacije, ki z vojnih območij odstranjuje mine in druge eksplozivne naprave. Med obiskom bo, podobno kot je to januarja 1997 v Angoli storila njegova mati, princesa Diana, obiskal tudi minsko polje, piše Hello magazine.