Nenavadne navade slavnih: princesa na letalo vzame konzerve

Britanski časopis Daily Mail je zbral nekaj najbolj nenavadnih zahtev in navad slavnih med potovanji z letalom. Mariah Carey večinoma potuje z zasebnimi čarterskimi poleti, nekoč pa je za približno 81.800 evrov rezervirala celoten oddelek prvega razreda na letalu British Airways, da bi si zagotovila popolno zasebnost. Madonna je leta 2010 med čakanjem na polet iz New Yorka v London začela vaditi jogo kar na hodniku letala. Po navedbah enega od sopotnikov je približno uro pozneje prišel avtobus ter pevko in njeno približno 15-člansko spremstvo odpeljal z letala, preostali potniki pa so morali čakati še dodatni dve uri. Letos naj bi zvezdnica na krov vzela svojega zasebnega kuharja, da ji je pripravil suši.

Neka zvezdnica je naročila, naj letalo napolnijo z belimi lilijami casablanca.

Megan Fox ima povsem drugačno težavo – strah jo je letenja. Med poleti se zato opogumlja s skladbami Britney Spears. Kot je pojasnila, posluša glasbo svoje mladosti, saj si preprosto ne more predstavljati, da bi jo pesmi pop zvezdnice lahko pospremile v smrt. Ko princ William in princesa Kate potujeta z londonskega Heathrowa, lahko uporabljata prestižni Windsor Suite, enega najbolj ekskluzivnih prostorov na letališču. Gostom so na voljo zasebni saloni in osebni strežaj, izbirajo pa lahko jedi z menija Michelinovega chefa Jasona Athertona. Na voljo imajo celo osebnega nakupovalnega spremljevalca v terminalu 5.

Medtem ko bi na kraljevskih potovanjih pričakovali predvsem razkošne jedi, naj bi bila britanska princesa Anne velika ljubiteljica precej bolj preproste hrane. Nekdanji pilot kralja Karla III. Graham Laurie je razkril, da so morali na pot vedno vzeti konzervirane mesne pite, saj naj bi bile princesi še posebej pri srcu. Za nekatere nenavadne zahteve pa ni znano, kdo jih je naročil: neka zvezdnica je denimo zahtevala, da ji letalo napolnijo z belimi lilijami casablanca, druga si je zaželela polet v popolni temi, tretja slavna potnica pa je naročila zasebni letalski prevoz iz New Yorka v Južno Florido, da bi dobila nazaj pozabljeni mobilni telefon.