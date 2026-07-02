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Neokusna poteza Melanie Trump

Prva dama ZDA je, potem ko je objavila redko politično stališče in ga pospremila še s promocijo svoje avtobiografije, na družbenih omrežjih sprožila burne odzive.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 2. 7. 2026 | 14:26
 2. 7. 2026 | 14:26
3:37
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Melania Trump se je odzvala na odločitev vrhovnega sodišča ZDA, ki je potrdilo ustavnost zakonov posameznih zveznih držav. To transspolnim dekletom in ženskam prepovedujejo nastopanje v ženskih šolskih športnih ekipah. Na omrežju X je zapisala, da podpira skupnost LGBTQIA+, vendar meni, da morajo biti športnice zaščitene in spoštovane. Svoje stališče je podprla s citatom s 156. strani svojih spominov Melania: »Kot mnogi že veste, v celoti podpiram skupnost LGBTQIA+. Vendar moramo hkrati zagotoviti, da bodo naše športnice zaščitene in spoštovane.« Ob tem je pripisala še: »MELANIA, najbolje prodajana knjiga po lestvici New York Timesa (str. 156).« Njena izjava je bila skladna s športno politiko, ki jo v času svojega mandata zagovarja predsednik Donald Trump.

Melania je objavo nadaljevala z navedbo odločitve vrhovnega sodišča: »Vrhovno sodišče Združenih držav je zdaj tudi pravno potrdilo to stališče: 'Ali lahko šole v skladu z naslovom IX in klavzulo o enaki zaščiti iz 14. amandmaja ohranijo ženski in dekliški šport za biološke ženske? ... Odgovor je pritrdilen.'« Dodala je še: »Amerika lahko hkrati podpira pravice skupnosti LGBTQIA+ in varuje priložnosti za športnice. Spoštujmo vse ljudi in ohranimo poštenost ženskega športa. Obe vrednoti sta pomembni.«

Odzivi na družbenih omrežjih

Njena objava je na omrežju X naletela na mešane odzive. Med kritičnimi komentarji so se pojavili zapisi: »Kar pogumno je citirati samo sebe in ob tem promovirati svojo knjigo. En govor še ne naredi prvakinje.«  »Zelo nespoštljivo je ob takšni temi poudarjati, da je knjiga uspešnica.«  »Torej imamo uspešnico, v kateri na koncu vsi zmagajo? Zanimiv zaplet.« Nekateri konservativni uporabniki so Melanii očitali tudi njeno podporo skupnosti LGBTQIA+ in pretekla stališča glede pravice do splava. Po drugi strani pa je prejela tudi precej podpore. Eden od uporabnikov je zapisal: »Prav to si ljudje želijo: zaščititi in spoštovati ženske. To mora biti glavna prednostna naloga.« Drugi pa je dodal: »Hvala, gospa Trump. Govorite v imenu naših hčera in vseh staršev športnic.«

Kaj je odločilo vrhovno sodišče?

Šestčlanska konservativna večina vrhovnega sodišča je odločila, da prepovedi za transspolna dekleta in ženske v zveznih državah Idaho in Zahodna Virginija niso v nasprotju z ameriško ustavo. Sodišče je soglasno presodilo tudi, da takšne prepovedi niso v nasprotju z zveznim zakonom, znanim kot Title IX, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola v izobraževanju. Sodnik Brett Kavanaugh je v obrazložitvi zapisal, da lahko zvezne države ohranijo ženski in dekliški šport za biološke ženske, saj s tem naslavljajo vprašanja varnosti in poštenih tekmovalnih pogojev. Odločitev bo predvidoma vplivala tudi na več kot dvajset drugih zveznih držav, ki so pod vodstvom republikancev sprejele podobne prepovedi. Odprti pa ostajajo sodni postopki v nekaterih drugih zveznih državah, med njimi v Connecticutu in Kaliforniji, kjer zakonodaja transspolnim športnikom omogoča tekmovanje v skladu z njihovo spolno identiteto, povzema People.

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