Igralka, ki je zaslovela s serijo Dinastija, bo upodobila Wallis Simpson, pokojno vojvodinjo Windsorsko. Ta je v zgodovino prišla zaradi poroke s kraljem Edvardom VIII., ki je leta 1936 sprožila ustavno krizo v Veliki Britaniji in privedla do njegovega sestopa s prestola. Novi film spremlja zadnja leta Wallisinega življenja v Parizu, ki so bila, zlasti po smrti moža leta 1972, polna težav.

Na uradnem plakatu filma, ki bo v britanske in irske kinematografe prišel 5. februarja, je Joan poosebljen kraljevski glamur. Njeni rjavi lasje so počesani nazaj in oblikovani v elegantno pričesko, značilno za tisto obdobje. Oblečena je v tuniko z visokim ovratnikom, podobno oblačilom, kakršna je pogosto nosila pokojna kraljica Elizabeta II. Njen videz dopolnjujeta izrazito modro senčilo za oči in rdeča šminka.

Film je zasnovan kot psihološki triler. Spremlja Wallis Simpson, med njenim umirjenim življenjem v pariškem dvorcu. Obdajajo jo zvesti spremljevalci, med njimi tudi butler Louis, ki ga upodablja Buom Tihngang. Življenje se ji močno spremeni, ko se njena francoska odvetnica, Suzanne Blum, ki jo igra Isabella Rossellini, iz zaupanja vredne svetovalke spremeni v nadzorujočo osebo.

Postopoma vojvodinjo osami od prijateljev, prevzame nadzor nad njenim premoženjem in začne sebi v prid izkoriščati varovankino vse slabše zdravje. Scenarij je napisala Louise Fennell, režijo je prevzel Mike Newell. Film je za Joan Collins osebni projekt, ki si ga je želela uresničiti kar tri desetletja. Približno 30 let si je namreč prizadevala, da bi zgodba končno prišla na filmska platna. Poleg Joan Collins in Isabelle Rossellini v filmu igrajo še Charles Dance v vlogi lorda Mountbattna, Miranda Richardson kot lady Diane Mosley in Laurent Lafitte v vlogi Jean-Clauda de Montalbona.

Kakšna je resnična zgodba?

Po smrti vojvode Windsorskega leta 1972 v Parizu se je Wallisino telesno in duševno zdravje hitro poslabšalo. Trpela je za hudo demenco in arteriosklerozo, sčasoma je izgubila sposobnost govora. Ker ni imela otrok ali bližnjih družinskih članov, ki bi lahko prevzeli skrb zanjo, je pooblastilo za upravljanje njenih zadev dobila Blumova. Šlo je za odločno odvetnico, ki je bila takrat stara več kot 70 let in je bila sprva najeta za zaščito finančnih interesov zakoncev Windsor.

Odvetnica je sistematično odpuščala dolgoletno gospodinjsko osebje, starim prijateljem prepovedovala obiske v pariškem dvorcu in prestrezala vojvodinjino korespondenco. Svoje ravnanje je opravičevala s trditvijo, da jo ščiti pred izkoriščanjem in vsiljivimi fotografi. Ko je bila Wallis priklenjena na posteljo in ni bila več sposobna sprejemati odločitev, je pravnica prodala za več milijonov dolarjev neprecenljivega nakita, umetnin in pohištva zakoncev Windsor. Pri tem naj bi si zaračunavala visoke honorarje in prevzela popoln nadzor nad premoženjem para.

Njeni bližnji prijatelji so začeli opozarjati, da Wallis v lastnem domu živi praktično kot zapornica. Kljub opozorilom francoske oblasti niso nikoli ukrepale. Wallis Simpson je umrla v starosti 89 let, piše Hello.