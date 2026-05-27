Nepričakovana novica princesi Charlotte pokvarila veselje

A namesto sladkega odštevanja do konca šolskega leta jo je pričakala novica, ki ji je nekoliko zasenčila veselje. Princesa zelo rada spremlja velika športna tekmovanja in je razočarana, ker na igrišču ne bo mogla videti ene svojih najljubših teniških zvezd, Carlosa Alcaraza. Zaradi trdovratne poškodbe je namreč odpovedal nastop na teniških turnirjih prvenstvo Queen's kluba in Wimbledon.

Španski tenisač je na omrežju X sporočil, da se tekmovanj ne bo udeležil, dokler ne povrne popolne gibljivosti zapestja. »Moje okrevanje poteka dobro in počutim se veliko bolje, a žal še nisem pripravljen za igro, zato se moram umakniti s travnate sezone v Queen'su in Wimbledonu,« je zapisal. »To sta zame dva zelo posebna turnirja in zelo ju bom pogrešal. Še vedno delamo na tem, da bi se čim prej vrnil!«

Spoznala ga je osebno

Charlotte je velika oboževalka 23-letnega športnika in ga je imela leta 2023 v Wimbledonu priložnost spoznati. Leto kasneje ga je ponovno srečala na prestižnem turnirju in mu s ponosom segla v roko v gesti, ki je hitro postala viralna. »Rokovanje za prvaka s strani njenega kraljevega visočanstva princese Charlotte,« so takrat zapisali na družbenih omrežjih turnirja ob fotografiji nasmejane princese s španskim tenisačem.

Kate Middleton je tenisaču povedala, da je hči njegova velika navijačica in da ga je družina veliko gledala po televiziji, zato ga je bilo čudovito končno spoznati. Valižanska princesa je ob tem razkrila, da njena hči pridno trenira tenis, in dodala, da sta s Charlotte med Wimbledonom spremljali tudi kvalifikacijske dvoboje in da zelo uživajo v družinskem igranju tenisa, saj je to res odličen šport za otroke, piše Express.co. uk.