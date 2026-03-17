Nepričakovana poteza Kate Middleton: zakaj se princesa ob materinskem dnevu ni oglasila

43-letni princ William je materinski dan, ki ga v Veliki Britaniji praznujejo tretjo nedeljo v marcu obeležil tako, da je delil eno samo, do zdaj še nikoli videno fotografijo svoje mame. Niti William niti Kate po tem nista objavila ločene družinske fotografije družine Wales, s čimer je bodoča kraljica prekinila svojo dolgoletno tradicijo obeleževanja tega dne in vso pozornost prepustila objavi moža. Kate je lani ob tej priložnosti v ganljivem videu slavila zdravilno moč matere narave, leta 2024 pa je zaradi digitalno spremenjene fotografije nje in njenih treh otrok na dan, posvečen mamam, nastal pravi škandal.

Namesto tega se je na uradnih profilih družbenih omrežji princa in princese včeraj pojavila le fotografija Diane, ki z dveletnim Williamom sedi na polju cvetja. Posnetek je del prinčeve zasebne družinske zbirke in do zdaj še nikoli ni bil javno objavljen. Opis ob posnetku je bil posebej ganljiv, saj ga je William posvetil Diani, pa tudi vsem tistim, ki so morda izgubili svoje matere. William, ki je imel le 15 let, ko mu je tragično umrla mama, je zapisal: »Spominjam se svoje mame, danes in vsak dan. Mislim na vse, ki se danes spominjajo nekoga, ki ga imajo radi. Srečen materinski dan. W.«

Nazadnje je bila Kate osrednji del objave ob materinskem dnevu na profilih družine Wales leta 2023, ko je uradni račun Kensingtonske palače delil prisrčno fotografijo bodoče kraljice, ki skupaj s svojimi tremi otroki sedi na veji drevesa. Ob fotografiji je takrat pisalo: »Srečen materinski dan od naše družine vaši.« Tudi uradni profil kraljeve družine na omrežju X je objavil voščilo ob materinskem dnevu ter delil dve fotografiji pokojne kraljice Elizabete II. in eno fotografijo kraljice Camille z njeno pokojno materjo Rosalind Shand. V opisu je pisalo: »Vsem materam, pa tudi tistim, ki danes pogrešajo svoje mame, želimo miren materinski dan.«

Zanimivo pa je, da tokrat ni bilo nobenega posebnega sporočila, namenjenega sami Kate, katere fundacija Center za zgodnje otroštvo je ob tej priložnosti objavila prisrčen videz z zapisom: »Danes slavimo vsako mamo, skrbnico in negovalko, katerih stalna ljubezen daje otrokom temelje, da lahko odrastejo,« so zapisali v opisu. »Nazdravljamo vsem, ki s tihimi dejanji negujejo in usmerjajo ter oblikujejo naslednjo generacijo. Srečen materinski dan,« navaja People.