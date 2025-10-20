Nepričakovano: Kate Middleton in princ William razočarala z odločitvijo

Kate Middleton in princ William sta zavrnila simpatično ponudbo za svojega najmlajšega sina, sedemletnega princa Louisa.

Ko je svet izvedel, da deček obožuje nabiranje kostanja, so ga organizatorji svetovnega prvenstva v metanju kostanja (World Conker Championships) povabili, da postane njihov častni pokrovitelj.

Vendar sta William in Kate ponudbo vljudno zavrnila in pojasnila, da Louis še ni uradni član kraljeve družine, ki bi opravljal javne dolžnosti.

Tiskovni predstavnik Kensingtonske palače je v šali sporočil:

»Hvala za povabilo, ampak princ Louis je trenutno popolnoma osredotočen na šolanje.«

Kate je med srečanjem s taborniki in Melanio Trump pred kratkim razkrila njegovo obsedenost s kostanjem. Princesa, ki je pokroviteljica več taborniških organizacij, je takrat povedala:

»Povsod najdemo kostanje: po predalih, postelji, povsod po hiši! Celo v svoje tovornjačke jih daje in se igra z njimi.«

Svetovno prvenstvo v metanju kostanja poteka že od leta 1965 in je doslej zbralo več kot 480.000 evrov za organizacije, ki pomagajo slepim in slabovidnim.

Vsakoletno tekmovanje se odvija drugo nedeljo oktobra v Northamptonshiru, kjer se udeleženci borijo za naslova kralja in kraljice kostanja.

Zanimivo je, da del kostanja prihaja prav s posestva Windsor, kjer živi družina Wales.

Princ Louis se je na javnem dogodku prvič uradno pojavil leta 2023, ko je s starši prostovoljno sodeloval pri srečanju tabornikov v kraju Slough.

Od takrat je bil na nekaj večjih dogodkih, vključno s parado Pozdrav zastavi, obeležju ob 80. obletnici dneva zmage in na tradicionalnem božičnem sprehodu kraljeve družine.

Šola na prvem mestu

William in Kate poudarjata, da je izobraževanje njunih otrok trenutno najpomembnejše. Njuna sinova 12-letni George in sedemletni Louis ter desetletna hči Charlotte obiskujejo šolo Lambrook v Berkshiru.

Princ George bo leta 2026 šel v drugo šolo, v igri sta prestižna kolidža Eaton in Marlborough, ki sta ju obiskovala tudi njegova starša.

Princ William je lani med obiskom Južne Afrike izjavil:

»Ko gre za družino, boste morali še malo počakati, otroci so zdaj v šoli, in to ima prednost pred vsem drugim.«

Kljub vsemu je odločitev princa in princese mnoge močno razočarala. William pogosto sprejema stroge in premišljene odločitve ter ne popušča otrokom, a od Kate tega niso pričakovali.

Glede na to, da mali princ obožuje kostanje, je veliko uporabnikov družbenih omrežij menilo, da bi v tem resnično užival, kar je tudi razlog, da je bila poteza para deležna kritik, piše E!Online.