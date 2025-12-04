Nerodno: zakon proti priseljencem bi udaril Melanio in Barrona Trumpa

Republikanski senator Bernie Moreno iz Ohia namerava predlagati zakonodajo, ki bi v Združenih državah Amerike ukinila dvojno državljanstvo, kar pa je nerodno, saj imata slovenskega in ameriškega tako Melania kot Barron Trump. Moreno predlaga, da bi zakon zahteval, da tisti z dvojnim državljanstvom, če želijo ohraniti svoj status v Združenih državah, odstopijo od tujega, piše Daily Mail. Sicer je zaradi precedensov tamkajšnjega Vrhovnega sodišča, ki ščitijo to pravico, zelo malo verjetno, da bi bil zakon sprejet. Predlog je del republikanskih zahtev po strožjem nadzoru priseljevanja.

Moreno želi, da bi morali državljani z dvojnim državljanstvom zapriseči izključno pripadnost ZDA. V Kolumbiji rojen republikanski senator je kasneje odstopil od tamkajšnjega državljanstva. Za Fox News Digital je povedal: »Ena največjih časti mojega življenja je bila, da sem pri 18 letih postal ameriški državljan. V čast mi je bilo priseči Združenim državam Amerike in le Združenim državam Amerike. Biti ameriški državljan je čast in privilegij, če želiš biti Američan, je to vse ali nič. Čas je, da dokončno ukinemo dvojno državljanstvo.«

Melania se je leta 1970 rodila v Sloveniji. Leta 1996 je kot manekenka s turistično vizo prišla v New York, kasneje je pridobila delovno vizo. Leta 2001 je zeleno karto pridobila preko programa EB-1, znanega kot Einstein viza, namenjenega osebam z izjemnimi sposobnostmi. Leta 2005 se je poročila z Donaldom Trumpom, leta 2006 pa postala ameriška državljanka. Je šele druga prva dama, rojena izven ZDA. Prva je bila Louisa Catherine Johnson Adams, žena Johna Quincyja Adams, 6. predsednika ZDA. Louisa se je rodila v Londonu in ni imela ameriškega državljanstva.

Da bi Barron pridobil dvojnega, je morala Melania vložiti vlogo, kajti če otrok ni rojen v Sloveniji in ima le enega starša s slovenskim državljanstvom, je za registracijo otrokovega slovenskega državljanstva treba vložiti prošnjo. Mama in sin sta slovenska potna lista ohranila tudi potem, ko je Donald Trump postal predsednik.