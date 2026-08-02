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Netflix 'izgubil' film s slavnim zvezdnikom?! Produkcijska hiša jih toži za 105 milijonov dolarjev

Ustvarjanje filma Fortitude je trajalo več kot sedem let in je stalo 45 milijonov dolarjev.
Tožniki opozarjajo, da bodo drugi studii zdaj odvrnjeni od nakupa pravic, saj obstaja možnost, da tretja oseba film brezplačno objavi na spletu. FOTO: Press

Tožniki opozarjajo, da bodo drugi studii zdaj odvrnjeni od nakupa pravic, saj obstaja možnost, da tretja oseba film brezplačno objavi na spletu. FOTO: Press

V filmu igra tudi Ron Perlman. FOTO: Mike Blake Reuters

V filmu igra tudi Ron Perlman. FOTO: Mike Blake Reuters

V glavni vlogi resničnega vohuna Duška Popova nastopa Nicolas Cage. FOTO: Wiki

V glavni vlogi resničnega vohuna Duška Popova nastopa Nicolas Cage. FOTO: Wiki

Tožniki opozarjajo, da bodo drugi studii zdaj odvrnjeni od nakupa pravic, saj obstaja možnost, da tretja oseba film brezplačno objavi na spletu. FOTO: Press
V filmu igra tudi Ron Perlman. FOTO: Mike Blake Reuters
V glavni vlogi resničnega vohuna Duška Popova nastopa Nicolas Cage. FOTO: Wiki
N. P.
 2. 8. 2026 | 21:44
2:23
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Britanska produkcijska hiša in režiser sta na okrožnem sodišču v Kaliforniji vložila 105 milijonov dolarjev (okrog 91 milijonov evrov) vredno tožbo proti Netflixu. Storitvi za pretočne vsebine očitata, da je izgubila trdi disk z glavno kopijo še neizdanega vohunskega filma z naslovom Fortitude, s čimer naj bi uničila njegove komercialne možnosti.

Po navedbah v tožbi je sodelujoči producent Daniel Haido nešifrirano kopijo filma osebno dostavil Netflixu, da bi si jo podjetje ogledalo kot potencialni kupec. Ob predaji je ustno zaprosil, naj po ogledu datoteke izbrišejo. Vendar je nekaj več kot teden dni po projekciji predstavnik Netflixa ustvarjalcem sporočil, da je bil pogon ukraden. V elektronskem sporočilu, navedenem v tožbi, je uslužbenec zapisal: »V preteklem tednu je nekdo z naših pisarniških miz ukradel precejšnje število pogonov.«

Ustvarjanje filma Fortitude je trajalo več kot sedem let in je stalo 45 milijonov dolarjev. Zgodba opisuje tajno operacijo iz druge svetovne vojne, namenjeno zavajanju nacistov glede zavezniške invazije na Evropo. V glavni vlogi resničnega vohuna Duška Popova nastopa Nicolas Cage, v filmu pa igrata tudi Sir Ben Kingsley in Ron Perlman.

V filmu igra tudi Ron Perlman. FOTO: Mike Blake Reuters
V filmu igra tudi Ron Perlman. FOTO: Mike Blake Reuters

Tožniki opozarjajo, da bodo drugi studii zdaj odvrnjeni od nakupa pravic, saj obstaja možnost, da tretja oseba film brezplačno objavi na spletu. V tožbi navajajo: »Vrednost filma je bila v veliki meri odvisna od njegove ekskluzivnosti kot še neobjavljenega prvega dela na trgu. Z izgubo nadzora nad filmom je Netflix to ekskluzivnost uničil ter bistveno, če ne celo v celoti, okrnil tržno vrednost filma.«

Pri Netflixu vsa očitana dejstva zavračajo ter trdijo, da ne nosijo tveganja za izgubo filma, predanega brez ustreznih industrijskih varnostnih standardov. So pa ponudili spremljanje piratskih strani zaradi morebitne nepooblaščene distribucije ali prodaje. Predstavnik podjetja je pojasnil: »Čeprav nismo lastniki pravic za film Fortitude, varnost vsebin jemljemo resno in smo sprejeli dodatne ukrepe v podporo režiserju ter njegovi ekipi.«

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