Joan Collins na rdeči preprogi: tako je pri 92 letih zasenčila vse

Legendarna Joan Collins, zvezdnica serije Dinastija je na odprtju 79. filmskega festivala v Cannesu z razkošno modno izbiro in brezhibnim hollywoodskim slogom pritegnila vse poglede. Igralka se je udeležila premiere filma La Vénus Électrique (Električna Venera) v znameniti festivalski palači, kjer je še enkrat pokazala, zakaj že desetletja velja za simbol elegance in glamurja, piše Hello.uk. Za sprehod po rdeči preprogi je izbrala razkošno belo obleko modne hiše Valentino z dramatičnimi naborki v obliki cvetnih listov.

Oprijeta kreacija je poudarila njeno postavo in držo, celoten videz je dopolnila z dolgimi črnimi rokavicami, diamantno ogrlico in visečimi uhani. S svojo prepoznavno speto pričesko in izrazito rožnato šminko je 92-letna igralka v družbi producenta Johna Gorea, moža Percyja Gibsona in igralca Laurenta Lafittea samozavestno pozirala fotografom.

Brez modnih kompromisov

Joan Collins že leta ostaja zvesta svojemu glamuroznemu slogu, v intervjujih pa pogosto poudarja, da ne pristaja na modne kompromise. Leta 2019 je za Vogue odkrito povedala, česa nikoli ne bi nosila: »Na koncu bodo vsi hodili naokoli v kavbojkah in majicah, meni se to zdi tragično. Sovražim kavbojke. Sploh niso laskave.« Dodala je, da še posebej ne mara raztrganih kavbojk in majic z velikimi logotipi. »Obožujem udobje, vendar želim biti hkrati tudi elegantna,« je poudarila.

Mladosten videz brez botoksa

Poleg modnih kombinacij igralka že leta navdušuje s svojim mladostnim videzom. Nedavno je razkrila, da redno tudi do štirikrat na teden telovadi. »Če se dobro počutite, tudi dobro izgledate. Gibanje je pomembno, čeprav danes vadba ni več tako intenzivna. Takšne noge ne pridejo same od sebe,« je dejala v smehu. Dotaknila se je estetskih posegov in poudarila, da nikoli ni uporabljala botoksa. »Ne verjamem v igle in podobne stvari. Nikoli nisem uporabljala botoksa ali česa podobnega,« je zaključila igralka.