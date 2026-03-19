Neuničljivi Chuck Norris pristal v bolnišnici!

Zveznik akcijskih filmov Chuck Norris je bil zaradi še neznanega zdravstvenega stanja hospitaliziran, piše ameriški portal TMZ. Kaj se je Norrisu, ki je pred devetimi dnevi dopolnil 86 let, zgodilo, za zdaj še ni znano, je moralo biti pa nekaj nenadnega, dodajajo pri omenjenem portalu, Norris je namreč pred le nekaj dnevi še intenzivno treniral borilne veščine s svojim osebnim trenerjem. Z njim bo najverjetneje tudi kmalu vse v redu, še dodajajo ameriški novinarji, ki so govorili s Chuckovim prijateljem, ta pa pravi, da sta se po telefonu šalila, igralec je bil menda tudi sicer dobre volje.

Vest o hospitalizaciji je sicer šokirala njegove oboževalce, saj Norris že desetletja velja za neuničljivega. Večinoma zahvaljujoč vlogam takšnih junakov, ki so zaznamovale njegovo dolgo in uspešno kariero. Mlado in staro se ga bo najverjetneje za vedno spominjalo po vlogi neustrašnega rangerja Cordella Walkerja v seriji Walker, Texas Ranger, ki ga je izstrelila med zvezde.

Chuck Norris se trenutno sicer nahaja v svoji hiši na otoku Kuai na Havajih, ki jo je pred časom kupil za dobrih šest milijonov evrov. Vilo, ki stoji na ogromni in čudoviti parceli, je igralec že večkrat opisal kot raj na Zemlji in prav tukaj najraje preživlja proste trenutke.