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Neusmiljeno sodišče: princesin sin ne sme obiskati hudo bolne mame

Sin norveške princese Mette-Marit kljub dejstvu, da je njegova mama hudo bolna, ostaja v zaporu.
FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Hakon Mosvold Larsen Afp

FOTO: Hakon Mosvold Larsen Afp

FOTO: Lise Aserud Afp

FOTO: Lise Aserud Afp

FOTO: Ole Berg-rusten Via Reuters

FOTO: Ole Berg-rusten Via Reuters

FOTO: Lise Aserud Via Reuters

FOTO: Lise Aserud Via Reuters

FOTO: Profimedia
FOTO: Hakon Mosvold Larsen Afp
FOTO: Lise Aserud Afp
FOTO: Ole Berg-rusten Via Reuters
FOTO: Lise Aserud Via Reuters
M. Fl.
 12. 6. 2026 | 09:00
2:26
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Marius Borg Hoiby, sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit, ne bo izpuščen iz pripora, da bi lahko v bolnišnici obiskal svojo hudo bolno mamo, navajajo tamkajšnji lokalni mediji, ki se sklicujejo na odločitev pritožbenega sodišča. To je presodilo, da še vedno obstaja velika verjetnost, da bi Hoiby ob morebitni izpustitvi storil nova kazniva dejanja, je poročala norveška javna radiotelevizija. Do odločitve je prišlo potem, ko je nižje sodišče v Oslu dovolilo, da se Marius Borg Hoiby začasno izpusti, vendar so tožilci takoj vložili pritožbo.

FOTO: Hakon Mosvold Larsen Afp
FOTO: Hakon Mosvold Larsen Afp

Policija je njegovi izpustitvi že prej odločno nasprotovala, poroča nemška tiskovna agencija DPA. 29-letni Hoiby se sooča z več obtožbami, med drugim s štirimi točkami obtožnice za posilstvo, sodba naj bi bila objavljena naslednji teden. Tožilstvo zahteva sedemletno in sedemmesečno zaporno kazen, obramba oprostilno sodbo.

FOTO: Lise Aserud Afp
FOTO: Lise Aserud Afp

Njegova mama,  princesa Mette-Marit, ima resne zdravstvene težave s pljuči in je v bolnišnici. Po občutnem poslabšanju zdravstvenega stanja je bila uvrščena na čakalni seznam za presaditev pljuč, brez operacije bi po predvidevanju zdravnikov lahko živela le še približno eno leto.  Norveška kraljeva družina je že decembra sporočila, da žena prestolonaslednika potrebuje nova pljuča. 52-letnica ima neozdravljivo pljučno fibrozo, kronično bolezen, ki povzroča brazgotinjenje pljuč in oteženo dihanje, zato vsak dan uporablja kisikovo napravo.

FOTO: Lise Aserud Via Reuters
FOTO: Lise Aserud Via Reuters

»Sedeti tam, ko je mama tako bolna, je neznosno,« je obtoženi dejal na zaslišanju na sodišču v Oslu, piše Verdens Gang. Dodal je, da mu je zelo težko, ker v dani situaciji ne more mami stati ob strani. Na sodišču je vztrajal, da v nikoli ne bi storil ničesar, kar bi poslabšalo situacijo. Njegova odvetniška ekipa je nad odločitvijo izrazila veliko razočaranje. »Zelo, zelo smo razočarani in odločitev se nam zdi skoraj nerazumljiva,« je za norveško radiotelevizijo NRK povedala njegova zagovornica Ellen Holager Andenæs. Kljub nezadovoljstvu je obramba potrdila, da se na odločitev ne bo pritožila na norveško vrhovno sodišče.

FOTO: Ole Berg-rusten Via Reuters
FOTO: Ole Berg-rusten Via Reuters

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