VARAL JO JE

Neverjetna ljubezenska zgodba Shanie Twain: moža ji je ukradla najboljša prijateljica!

Njuni družini sta se zelo zbližali in se pogosto družili ...
Shania Twain. FOTO: Mario Anzuoni Reuters
Shania Twain. FOTO: Mario Anzuoni Reuters
N. P.
 29. 8. 2024 | 20:13
3:20
A+A-

Legendarni country pevki Shanii Twain, ki te dni praznuje 59. rojstni dan, v ljubezni ni šlo prav gladko, vendar je po razpadu prvega zakona srečo našla na nepričakovanem mestu. 

Shania je svojega prvega moža Roberta Johna 'Mutta' Langea spoznala junija 1993, potem ko se je ponudil, da bi produciral in napisal pesmi za njen naslednji album. Že decembra istega leta sta se poročila, v zakonu pa se jima je rodil sin Eja.

Čez nekaj let je Shania med bivanjem v Švici najela pomočnico po imenu Marie-Anne Thiébaud. Ne samo, da je pomagala Shanii skrbeti za dom in družino, ampak je postala tudi ena njenih najboljših prijateljic.

Njuni družini sta se zelo zbližali in se pogosto družili, skupaj z Marie-Anninim možem, Frédéricom Thiébaudom, ki je bil švicarski izvršni direktor družbe Nestlé. Shania je pozneje povedala TV voditeljici Oprah Winfrey: »Fred in Mutt sta bila dobra prijatelja, midve z Marie-Anne prav tako.«

Konec pravljice

Shania Twain in Frederic Nicolas Thiebaud. FOTO: Kh1 Wenn
Shania Twain in Frederic Nicolas Thiebaud. FOTO: Kh1 Wenn

Leta 2008 pa se je slavni pevki svet podrl. Robert je naznanil, da se želi ločiti, ni pa povedal, zakaj. Shania je v paniki odšla po nasvet k Marie-Anne. »Rekla sem, 'Marie-Anne, se ti ne zdi, da se moj mož obnaša čudno?' Ona pa je rekla: 'Ne, ne vidim nič čudnega.'« Toda izkazalo se je, da naj bi imela Marie-Anne afero z njenim možem, kar je odkril Frédéric, ki je našel »čudne hotelske in telefonske račune ter komplet zapeljivega spodnjega perila v ženinem kovčku,« poroča Daily Mail.

V oddaji The Ellen DeGeneres Show je Shania voditeljici razkrila šokantno resnico. Dejala je: »Poklicala sem Marie-Anne. Želela sem ji dati priložnost, da mi pove sama, ne da bi jo jaz česa obtožila.« Toda njena nekdanja pomočnica je znova lagala o aferi in spremenila svojo telefonsko številko, da Shania ni več mogla stopiti v stik z njo.

Iz prijateljstva nastala velika ljubezen

Zlomljeni srci sta povezali Shanio in Frédérica. Njun močen odnos se je začel kot prijateljstvo, ki ga je Shania opisala kot: »izkrivljeno, a tako lepo«.

V oddaji je povedala Ellen: »Stati ob strani en drugemu - to je bilo čustveno težko obdobje za oba. Na koncu sva našla nekaj zelo lepega in nepričakovanega.« Leta 2009 sta uradno naznanila zvezo in se decembra 2010 zaročila. Poroka je bila le en mesec kasneje v Portoriku.

Zdaj živita skupaj v Švici, kjer sta se tudi spoznala. Njen prvi mož Lange se je na koncu poročil z Marie-Anne. Shania je zaradi sina še vedno v stikih z bivšim, z nekdanjo prijateljico pa nima stikov. »Nje ne vabim v svoje življenje ... Ona ni moja prihodnost. Ona je moja preteklost.«

Shania Twainljubezenporokaločitevzakonvaranje
21:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FRANCIJA

Drama na metroju: napadene so bile tri ženske, moškega izsledili

Policija je osumljenca izsledila v departmaju Val d'Oise severno od Pariza s pomočjo posnetkov nadzornih kamer in sledenja njegovemu mobilnemu telefonu.
26. 12. 2025 | 21:10
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca ... »Zdaj se sesuvajo iluzije, da bi končno slišali resnico« (Suzy)

Če vas kdo zapusti, morda to ni izguba. Morda je to roka usode, ki vam je odvzela tisto, kar ste preveč krčevito držali.
26. 12. 2025 | 21:00
20:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Dan pred božičem prišla vinjena domov, sledil je pekel za domače

Ker se tudi po prihodu policistov 41-letnica ni umirila in je nadaljevala s kršitvijo, so ji policisti odredili pridržanje.
26. 12. 2025 | 20:57
20:07
Novice  |  Slovenija
VELIKA MNOŽICA

Harmonikarji igrali v središču Ljubljane, ljudje z njimi prepevali slovenske pesmi (VIDEO)

Zbrali so se v podporo slovenski glasbi. Odzvanjale so znane pesmi, med drugim je bilo slišati pesmi Čebelar, V dolini tihi in Mi se imamo radi.
26. 12. 2025 | 20:07
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kako vplivajo na ljubezensko življenje

Ribe imajo rade romantične in sanjave odnose, kozorogi iščejo stabilnost in dolgoročne cilje, levi tudi v ljubezni iščejo občudovanje in pozornost.
26. 12. 2025 | 20:00
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Božična pravljica Mladih asov

Priredili so ameriško božično uspešnico Kelly Clarkson.
Mojca Marot26. 12. 2025 | 19:00

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
