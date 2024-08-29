Neverjetna ljubezenska zgodba Shanie Twain: moža ji je ukradla najboljša prijateljica!

Legendarni country pevki Shanii Twain, ki te dni praznuje 59. rojstni dan, v ljubezni ni šlo prav gladko, vendar je po razpadu prvega zakona srečo našla na nepričakovanem mestu.

Shania je svojega prvega moža Roberta Johna 'Mutta' Langea spoznala junija 1993, potem ko se je ponudil, da bi produciral in napisal pesmi za njen naslednji album. Že decembra istega leta sta se poročila, v zakonu pa se jima je rodil sin Eja.

Čez nekaj let je Shania med bivanjem v Švici najela pomočnico po imenu Marie-Anne Thiébaud. Ne samo, da je pomagala Shanii skrbeti za dom in družino, ampak je postala tudi ena njenih najboljših prijateljic.

Njuni družini sta se zelo zbližali in se pogosto družili, skupaj z Marie-Anninim možem, Frédéricom Thiébaudom, ki je bil švicarski izvršni direktor družbe Nestlé. Shania je pozneje povedala TV voditeljici Oprah Winfrey: »Fred in Mutt sta bila dobra prijatelja, midve z Marie-Anne prav tako.«

Konec pravljice

Shania Twain in Frederic Nicolas Thiebaud. FOTO: Kh1 Wenn

Leta 2008 pa se je slavni pevki svet podrl. Robert je naznanil, da se želi ločiti, ni pa povedal, zakaj. Shania je v paniki odšla po nasvet k Marie-Anne. »Rekla sem, 'Marie-Anne, se ti ne zdi, da se moj mož obnaša čudno?' Ona pa je rekla: 'Ne, ne vidim nič čudnega.'« Toda izkazalo se je, da naj bi imela Marie-Anne afero z njenim možem, kar je odkril Frédéric, ki je našel »čudne hotelske in telefonske račune ter komplet zapeljivega spodnjega perila v ženinem kovčku,« poroča Daily Mail.

V oddaji The Ellen DeGeneres Show je Shania voditeljici razkrila šokantno resnico. Dejala je: »Poklicala sem Marie-Anne. Želela sem ji dati priložnost, da mi pove sama, ne da bi jo jaz česa obtožila.« Toda njena nekdanja pomočnica je znova lagala o aferi in spremenila svojo telefonsko številko, da Shania ni več mogla stopiti v stik z njo.

Iz prijateljstva nastala velika ljubezen

Zlomljeni srci sta povezali Shanio in Frédérica. Njun močen odnos se je začel kot prijateljstvo, ki ga je Shania opisala kot: »izkrivljeno, a tako lepo«.

V oddaji je povedala Ellen: »Stati ob strani en drugemu - to je bilo čustveno težko obdobje za oba. Na koncu sva našla nekaj zelo lepega in nepričakovanega.« Leta 2009 sta uradno naznanila zvezo in se decembra 2010 zaročila. Poroka je bila le en mesec kasneje v Portoriku.

Zdaj živita skupaj v Švici, kjer sta se tudi spoznala. Njen prvi mož Lange se je na koncu poročil z Marie-Anne. Shania je zaradi sina še vedno v stikih z bivšim, z nekdanjo prijateljico pa nima stikov. »Nje ne vabim v svoje življenje ... Ona ni moja prihodnost. Ona je moja preteklost.«