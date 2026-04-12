IZ TOŽBE V TOŽBO

Neverjetno, koga toži hči Michaela Jacksona

Hči legendarnega pevca in kralja popa je jezna zaradi načina upravljanja zapuščine njenega očeta.
FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
M. Fl.
 12. 4. 2026 | 13:54
Hči Michaela Jacksona ne preneha s tožbami proti izvršiteljem oporoke njenega pokojnega očeta. Po škandaloznih kritikah nastajajočega biografskega filma o njegovem življenju je zanjo sporen tudi način, kako upravljajo družinski sklad. Ko je kralj popa leta 2009 umrl, je v svoji dokaj preprosti oporoki zapustil vse, kar je imel, družinskemu skladu. Prejemniki sklada so trije Jacksonovi otroci Paris, Prince in Blanket ter njegova mati Katherine Jackson, a skoraj dve desetletji pozneje premoženje, ocenjeno na približno 2 milijardi ameriških dolarjev, še vedno ni popolnoma razdeljeno v sklad. Najnovejši od mnogih pravnih sporov, ki so pritegnili pozornost javnosti, se nanaša na Paris Jackson. Ta zahteva, da sodišče podrobneje preuči, kako izvršitelji, odgovorni za premoženje pop ikone, z njim upravljajo in zakaj ga ne vlagajo pametneje.

Odvetnike je izbral Michael Jackson pred smrtjo

Paris Jackson je odvetnika Johna Branka in glasbenega direktorja Johna McLeana obtožila, da si izplačujeta preveč in da sta 464 milijonov dolarjev premoženja pustila neinvestiranega. Če bi to bilo res, bi pomenilo, da je denarja, ki bi moral ostati zanjo in druge dediče njenega očeta, manj kot bi ga lahko bilo. Oba upravitelja je izbral Michael Jackson in bila sta imenovana za izvršitelja njegove oporoke. Večkrat sta zavrnila navedbe tožnice in zatrdila, da je iz zapuščine prejela vsaj 65 milijonov dolarjev.

Po trditvah enega od odvetnikov pravne ekipe je imela zapuščina ob Michaelovi smrti 500 milijonov dolarjev dolga in je bila pred bankrotom, vendar so izvršitelji iz nje ustvarili posel, ki zdaj prinaša milijardne prihodke. Paris je Branka obtožila še, da je kot producent prihajajočega filma o Michaelu Jacksonu Michael zlorabil svoj položaj producenta. Biografijo naj bi financirala Jacksonova zapuščina, za vlogo samega sebe pa je najel znano osebnost, Milesa Tellerja. Po besedah hčerke pevca je bila izbira igralcev draga in je le malo verjetno, da bo povečala prihodke na blagajnah.

Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
