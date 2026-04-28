Newyorškega župana ne bo na Met Gali, to je razlog

Newyorški župan in demokratični socialist Zohran Mamdani je zavrnil povabilo na glamurozno modno prireditev Met Gala in tako prekinil več desetletij dolgo tradicijo. Dogodek bo letos v New Yorku potekal 4. maja v organizaciji revije Vogue, kjer ima še vedno glavno besedo najvplivnejša ženska v svetu mode, Anna Wintour.

Mamdani je ob zavrnitvi povabila dejal, da se bo namesto udeležbe na modnem festivalu raje osredotočil na to, da New York kot najdražje mesto v ZDA postane bolj cenovno dostopno, poroča El País. Nekateri viri so poročali, da je newyorški župan svoji ekipi povedal, da je Met Gala na povsem drugem planetu kot njegovi interesi, še posebno v luči snovanja načrta, da bi dvignili davke za milijonarje – z drugimi besedami, za večino povabljenih na prireditev Vogua.

Mesto je polepljeno s plakati, ki nasprotujejo Bezosovemu vmešavanju v najpomembnejšo noč v svetu mode. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Anna Wintour je podpornica ameriške demokratske stranke. FOTO: Angela Weiss/Afp

Po poročanju časnika The New York Times je velemesto polepljeno s plakati, ki nasprotujejo vmešavanju Jeffa Bezosa, ustanovitelja spletnega velikana Amazon in enega najbogatejših ljudi na svetu, v najpomembnejšo noč v svetu mode in pozivajo k bojkotu dogodka. Na nekaterih piše »Met Gala sponzorirajo tisti, ki podpirajo ICE« in »Met Gala sponzorira izkoriščanje dela«, kar se nanaša na prekarne delovne razmere v podjetju Amazon. Na vsakoletnem festivalu visoke mode sicer zbirajo sredstva za inštitut za kostume Metropolitanskega muzeja umetnosti na Manhattnu, letos pa je filantropsko noto zasenčil kontroverzni odnos med Anno Wintour ter Bezosom in njegovo ženo Lauren Sánchez. Wintourjeva je namreč podpornica ameriške demokratske stranke.

Nekdanja prva dama Michelle Obama se je na naslovnici Vogua prvič pojavila, ko je bila glavna urednica revije Wintourjeva. Kraljica mode je prav tako svetovala Hillary Clinton in zbirala sredstva za demokratsko stranko pod Joejem Bidnom. Večkrat sta si tudi javno skočila v lase s predsednikom Donaldom Trumpom.