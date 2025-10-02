Ni dolgo trajalo: Keith Urban že z novo izbranko

Mediji poročajo, da je zahtevo za ločitev, čeprav naj bi si želela rešiti zakon, vložila Nicole, medtem je glasbenik že našel novo ljubezen.

Igralec in pevka sta bila skupaj skoraj 20 let in imata dve hčerki, Sunday Rose ter Faith Margaret. Po poročanju virov blizu para med njima še vedno obstajajo čustva, vendar ne živita več kot partnerja in gre vsak svojo pot.

Njuna zveza je dolgo veljala za eno najbolj stabilnih v Hollywoodu, a poslovne obveznosti, Nicolini filmski projekti in Keithove glasbene turneje so ju sčasoma oddaljili. Prav oddaljenost naj bi prispevala k temu, da je Keith spoznal novo žensko.

V Nashvillu, kjer živita nekdanja zakonca, se novica o novi ljubezni hitro širi, in več virov navaja, da je razmerje v lokalni skupnosti že splošno znano.

Nicole naj ne bi bila povsem presenečena nad tem, da ima njen bivši mož novo izbranko, kljub temu jo je situacija prizadela. Ni potrjeno, ali je nova zveza neposredno kriva za razhod.

»Vse kaže na to, da je Keith z drugo žensko. Recimo le, da Nicole tega ne zanika, a je še vedno v šoku,« so za TMZ razkrili viri.

Ni ji voščil za obletnico

Zadnjič sta bila bivša zakonca skupaj v javnosti 20. junija na tekmi nogometnega svetovnega klubskega prvenstva v Nashvillu.

V istem mesecu Keith ni objavil ničesar ob njuni 19. obletnici poroke, medtem ko je Nicole na instagramu delila njuno črno-belo fotografijo z zapisom: »Veselo obletnico, srček.«

Zadnja objava, ki jo je Urban delil z Nicole, sega v 9. maj, ko je objavil fotografije z njune udeležbe na podelitvi nagrad za country glasbo.

Lani je Urban na prireditvi ob podelitvi nagrad gala priznal, da je že štiri mesece po poroki zaradi težav z odvisnostjo skoraj uničil njun zakon.

»Štiri mesece po poroki sem šel za tri mesece na zdravljenje. Nisem imel pojma, kaj se bo zgodilo z nama,« je dejal. Poudaril je, da je Nicole premagala vso negativnost in ostala ob njem.

Spremenil ženi posvečeno pesem

Med nedavnim nastopom je pevec spremenil besedilo pesmi The Fighter, ki jo je napisal za svojo zdaj že bivšo ženo. V novi verziji je namesto Nicole omenil ime članice svoje skupine, violinistke Maggie Baugh, pa poroča People.

V izvirnem refrenu Urban poje: »Ko te bodo hoteli streti, bom tvoj zaščitnik.« (When they're tryna get to you, baby I'll be the fighter.)

Na zadnjem koncertu pa je to vrstico spremenil v: »Ko te bodo hoteli streti, Maggie, bom tvoj kitarist.« (When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player.)

Video posnetek tega trenutka je na instagramu delila kar Maggie sama.

25-letna Maggie Baugh sodeluje z Urbanom na njegovi svetovni turneji High and Alive World Tour in je redno nastopala ob njem v tej sezoni.

»Nicole in Keith sta bila skupaj skoraj toliko časa, kot si ti na svetu. Imej malo samospoštovanja in premisli, kaj počneš,« se ob njeni spletni objavi glasi eden od komentarjev sledicev, ki so stopili na Nicolino stran.