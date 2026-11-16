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NAGRADA

Ni dovolila, da bi ji zvezdniški status narekoval umetniške odločitve: Nicole Kidman bo prejela častnega cezarja

Igralka velja za pomembno osebnost v svetu umetniškega filma.
Nicole Kidman se bodo poklonili s častnim cezarjem. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Nicole Kidman se bodo poklonili s častnim cezarjem. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Med njena najodmevnejša filma spadata Ženska za umret in Široko zaprte oči, v katerem je zaigrala skupaj s svojim takratnim možem Tomom Cruisom. FOTO: Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Profimedia

Med njena najodmevnejša filma spadata Ženska za umret in Široko zaprte oči, v katerem je zaigrala skupaj s svojim takratnim možem Tomom Cruisom. FOTO: Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Profimedia

Cezarja, francosko različico prestižnega oskarja, ji bodo podelili februarja prihodnje leto. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Cezarja, francosko različico prestižnega oskarja, ji bodo podelili februarja prihodnje leto. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Z vlogo Virginie Woolf v filmu Ure si je leta 2003 prislužila oskarja. FOTO: Andy Clark/Reuters

Z vlogo Virginie Woolf v filmu Ure si je leta 2003 prislužila oskarja. FOTO: Andy Clark/Reuters

Nicole Kidman se bodo poklonili s častnim cezarjem. FOTO: Mario Anzuoni Reuters
Med njena najodmevnejša filma spadata Ženska za umret in Široko zaprte oči, v katerem je zaigrala skupaj s svojim takratnim možem Tomom Cruisom. FOTO: Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Profimedia
Cezarja, francosko različico prestižnega oskarja, ji bodo podelili februarja prihodnje leto. FOTO: Daniel Cole/Reuters
Z vlogo Virginie Woolf v filmu Ure si je leta 2003 prislužila oskarja. FOTO: Andy Clark/Reuters
STA, U. S.
 16. 11. 2026 | 05:20
3:19
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Avstralsko-ameriška igralka Nicole Kidman bo februarja prihodnje leto prejela častnega cezarja, ki je francoska ustreznica oskarju. Slovesnost, na kateri ji bodo izročili nagrado, bo 25. februarja 2027 v Parizu, in sicer že 52., so po pisanju tujih tiskovnih agencij konec prejšnjega tedna sporočili organizatorji. Z nagrado za življenjsko delo se bodo poklonili igralki in producentki, ki »nikoli ni dovolila, da bi njen zvezdniški status narekoval njene umetniške odločitve«, so zapisali pri Francoski akademiji za filmsko umetnost, ki nagrado podeljuje skupaj s televizijsko mrežo Canal+. Francoska filmska akademija je ob napovedi priznanja Kidmanovo označila za »hollywoodsko zvezdnico in eno ključnih osebnosti avtorskega filma« ter poudarila, da je avstralska igralka »zgradila kariero, ki je ni mogoče uvrstiti v ustaljene okvire«.

Med njena najodmevnejša filma spadata Ženska za umret in Široko zaprte oči, v katerem je zaigrala skupaj s svojim takratnim možem Tomom Cruisom. FOTO: Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Profimedia
Med njena najodmevnejša filma spadata Ženska za umret in Široko zaprte oči, v katerem je zaigrala skupaj s svojim takratnim možem Tomom Cruisom. FOTO: Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/Profimedia

Igralka, stara je 59 let, velja za pomembno osebnost v svetu umetniškega filma, znana je po tem, da sprejema brezkompromisne vloge. Poleg tega ji je uspelo ohraniti svoj vpliv v filmski industriji, ki pogosto ni prizanesljiva do igralk, starejših od 40 let. Svojo pot je začela v filmih za mladostnike, kot je BMX banditi leta 1983, pozneje pa se je usmerila v neodvisni film. Med njena najodmevnejša filma spadata Ženska za umret (1995) režiserja Gusa Van Santa in Široko zaprte oči (1999) Stanleyja Kubricka, v katerem je zaigrala skupaj s svojim takratnim možem Tomom Cruisom. Ločila sta se leta 2001, v zakonu sta posvojila dva otroka. Leta 2006 se je poročila s Keithom Urbanom, rodili sta se jima dve hčerki, zakon se je letos končal z ločitvijo. Nastopila je tudi v filmu Moulin Rouge! (2001) režiserja Baza Luhrmanna, živahnem in barvitem prikazu pariškega okrožja Montmartre. Z vlogo Virginije Woolf v filmu Ure si je leta 2003 prislužila oskarja, za prestižno nagrado je bila nominirana petkrat. Leta 2024 smo jo lahko občudovali v filmu Babygirl, za vlogo filmu je bila nagrajena na beneškem filmskem festivalu, letos pa v nadaljevanju Čarovnic za vsak dan, v katerem je zaigrala ob Sandri Bullock. Kidmanova je priznanje kritikov požela tudi na gledaliških odrih, kjer je navdušila z nastopoma v londonskih uprizoritvah predstav The Blue Room in Photograph 51.

Cezarja, francosko različico prestižnega oskarja, ji bodo podelili februarja prihodnje leto. FOTO: Daniel Cole/Reuters
Cezarja, francosko različico prestižnega oskarja, ji bodo podelili februarja prihodnje leto. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Kidmanova je dejavna tudi na področju TV-serij. Pohvale si je prislužila z vlogo v seriji Top of the Lake: The Chinese Girl, pa tudi z vlogama v serijah Majhne laži in Zlom, v slednji je zaigrala ob Hughu Grantu. Pri dveh od teh projektov je bila tudi producentka. Nagrado ji bodo izročili v dvorani Olympia na slovesnosti, ki jo bo vodil komik in humorist Vincent Dedienne.

V zadnjih letih so na podelitvah cezarjev s častnimi nagradami slavili hollywoodske zvezdnike. Lani je priznanje prejel Jim Carrey, med nedavnimi nagrajenci pa so tudi Julia Roberts (2025), Christopher Nolan (2024), David Fincher (2023), Cate Blanchett (2022), Robert Redford (2019) in George Clooney (2017).

Z vlogo Virginie Woolf v filmu Ure si je leta 2003 prislužila oskarja. FOTO: Andy Clark/Reuters
Z vlogo Virginie Woolf v filmu Ure si je leta 2003 prislužila oskarja. FOTO: Andy Clark/Reuters

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