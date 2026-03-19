Ni Hana Huljić: ona je skrivna opora Petru Graši

Čeprav jo je le redko videti v javnosti, je mama Petra Graša, Snježana Grašo na zadnjem sinovem koncertom sedela med občinstvom. Medtem ko je pevec zabaval razprodano dvorano, je z gestami pokazal tudi, da je prav ona tako v karieri kot zasebnem življenju zanj že leta največja opora. In ko je pevec za medije razkril, da za okrogli rojstni dan ne načrtuje klasičnega praznovanja ali velike zabave, temveč le skromno zdravico v krogu najbližjih, je njegova mama za hrvaški In Magazin povedala, kaj mu je zaželela ob 50. rojstnem dnevu, ki ga praznuje prav danes: »Naj samo nadaljuje tako kot doslej, rodila sem dobrega človeka, delavnega, poštenega, nadarjenega. Od ena do deset sem rodila deset. Zelo sem ponosna in srečna,« je dejala.

Ne mara medijske pozornosti

Pevčeva mama ima, ne le zaradi sina, veliko razlogov za ponos. »Še posebej sem ponosna na vnuke, ki sem jih dolgo čakala, prišli so malo pozneje, ampak hvala bogu, so,« je dejala. O Graševi mami je v javnosti znanega zelo malo. Namesto žarometov je izbirala družinski mir in že leta gradi dolg in harmoničen zakon z Zoranom Grašem. Petrov oče se je v prvi polovici 80. let preizkusil tudi kot košarkarski trener in je s klopi vodil Jugoplastiko Split, nato pa še KK Borovo. V začetku 90. let je zapustil šport in vstopil v gostinstvo, prevzel je elitno splitsko restavracijo, ki jo je z družino vodil do leta 2019, ko so se odločili umakniti iz tega posla, piše T portal.