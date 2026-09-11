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IZ PRVE ROKE

Ni več dvoma: to Melania Trump meni o domnevni aferi svojega moža

Njen višji svetovalec je prenesel njeno sporočilo iz prve roke.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 11. 9. 2026 | 14:25
3:44
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Melania Trump se je oglasila prek svoje ekipe in poslala sporočilo o vse bolj razširjenih govoricah, ki povezujejo njenega moža Donalda z njegovo izvršno pomočnico Natalie Harp. Govorice so vrhunec dosegle avgusta, Melania je o njih doslej molčala in jih ignorirala. Zdi se, da si je premislila, se odločila odzvati in povedati, kaj meni o domnevni aferi svojega moža. V njenem imenu je javno spregovoril njen višji svetovalec Marc Beckman, ki je v pogovoru z novinarko Stello Escobedo prenesel Melanijino sporočilo, piše portal The Blast.

»Liberalni mediji so smešni,« je začel in se odzval na obsežno poročanje o tesnem odnosu med Donaldom in Natalie. »O osebnem in zasebnem življenju prve dame ne vedo ničesar. Niti si ne vzamejo časa, da bi nas povabili v oddajo in poročali o neverjetnih dosežkih naše prve dame. Morali bi se pogledati v ogledalo, saj napadajo to marljivo, zelo nadarjeno in zelo inteligentno osebo, Natalie Harp,« je dejal Marc.

»Obsedeni so z govoricami o prvi družini. Iz prve roke vam lahko povem, da je čas, da začnejo biti novinarji in se nehajo ukvarjati z govoricami. Mediji o življenju prve družine ne vedo ničesar. Pika. Zato se nenehno vračajo h govoricam, namesto da bi poročali o konkretnih dosežkih, ki sta jih prva dama in predsednik dosegla v zadnjem letu in pol,« je sporočil Melanijin svetovalec.

Kdo je Natalie Harp?

Pozornost medijev je bila na 35-letno Trumpovo pomočnico usmerjena avgusta, potem ko je demokratski senator Jon Ossoff na enem od shodov v šali dejal, da Donald Trump noče opravljati svojega dela, temveč želi zgraditi svojo plesno dvorano in potovati z Natalie. Njegova pripomba je spodbudila javnost, da se je podrobneje začela zanimati za žensko, ki za Trumpa dela že od leta 2022. Njegove besede so sprožile burno reakcijo Bele hiše.

Direktor za komunikacije Steven Cheung je na družbenem omrežju X nato zapisal: »Jon Ossoff mora biti največji poraženec v politiki. Namesto da omalovažuje marljive ljudi, ki služijo svoji državi, bi se moral globoko zazreti vase in se vprašati, zakaj je nesrečna oseba, ki sovraži to državo.« Pozneje je The Daily Beast objavil, da je Natalie med delom v Beli hiši Donaldu Trumpu pošiljala zelo osebna sporočila. V enem od njih je zapisala: »Želim, da je med nama vedno vse v redu,« v drugem pa: »Ti si vse, kar mi je pomembno. Nikoli te ne želim razočarati. Hvala, ker si moj varuh in zaščitnik v tem življenju.«

Odnos med Natalie Harp in Donaldom Trumpom se je znova znašel v središču pozornosti potem, ko je bilo v finančnih poročilih razkrito, da ji je predsednik podaril 45.000 dolarjev oziroma približno 38.400 evrov. Vendar Natalie ni bila edina: Trump je denar podaril še trem drugim članom svojega osebja. Zvezni uslužbenci sicer ne smejo prejemati plačil zunaj svoje plače, zato je tiskovni predstavnik Bele hiše David Ingle branil Trumpovo potezo.

Povedal je, da ima predsednik kot poslovnež dolgoletno prakso obdarovanja ljudi iz svojega okolja z božičnimi darili, včasih tudi zaposlenih in pomočnikov, tako med delom v državni službi kot tudi v času, ko je delal v zasebnem sektorju. »Darila, o katerih je govora, nimajo nobene povezave z uradnimi dolžnostmi teh oseb v vladi in so v celoti dovoljena v skladu z veljavnimi pravnimi in etičnimi pravili,« je takrat dodal David.

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