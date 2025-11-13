Ni več skrivnost: to po umiku z odrov počne Adele

Tom Ford se je ponovno usedel v režiserski stol, tokrat zaradi ambicioznega projekta Cry to Heaven, priredbe romana Anne Rice iz leta 1982, katerega dogajanje je postavljeno v svet italijanske opere 18. stoletja.

Projekt je bil predstavljen na ameriškem filmskem sejmu, posebno pozornost je vzbudila novica, da bo v njem kot igralka debitirala Adele, razkriva portal Hollywood reporter.

Zvezdniška igralska zasedba

Poleg pevke bodo v filmu nastopili še Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Ciarán Hinds, George MacKay in Mark Strong.

Pridružili se jim bodo Hunter Schafer, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Lux Pascal ter vrsta mladih evropskih igralcev.

Zgodba temelji na pripovedi, ki spremlja življenje beneškega plemiča in pevca kastrata, obema je skupna želja po oblikovanju identitete in uspehu v razkošnem, a neusmiljenem svetu opere 18. stoletja.

Ricejeva je sicer znana po romanih, ki so pogosto doživeli filmske ali serijske priredbe, med njimi Intervju z vampirjem, Čarovnice iz Mayfaira in Kraljica prekletih.

Premiera jeseni 2026

Avtorica knjige, ki je stara 80 let umrla leta 2021, je izdala več kot štirideset romanov in prodala več kot sto petintrideset milijonov izvodov, s čimer se je zapisala med najuspešnejše avtorice fantazijske literature vseh časov.

Film bo prek svoje produkcijske hiše Fade to Black produciral sam Tom Ford. Snemanje se bo začelo sredi januarja v Londonu in Rimu, premiera pa je predvidena za jesen 2026.

To bo Fordov, po hvaljenih filmih Samski moški, ki je Colinu Firthu prinesel oskarja, in Nočne živali, nagrajenem z veliko nagrado žirije na beneškem festivalu leta 2016, tretji filmski projekt.

Če gre soditi po njegovih prejšnjih delih, bo novi film še en vizualno razkošen in čustveno močan s prepoznavnim Fordovim slogom.