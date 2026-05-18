Ni vedel, da ima vklopljen mikrofon: nekdanji zmagovalec Evrovizije tako je čestital Dari (VIDEO)

Gledalci Evrovizije so nestrpno čakali razglasitev zmagovalca jubilejne 70. izvedbe Evrovizije, le redkokdo pa je lahko skril veselje, ko so voditelji prebrali, da je zmagala Bolgarija. Veselil se je tudi JJ, lanski zmagovalec iz Avstrije, ki je do bolgarske predstavnice Dare navdušeno pritekel in ni skrival čustev.

Povsem nevede, da ima vklopljen mikrofon, je JJ tekel do zmagovalke in ji vzklikal, da je bil prepričan v njeno zmago, z besedami v evforiji: »Bi*ch, bi*ch, vedel sem,« oziroma v prevodu: »Prasi**, prasi**, vedel sem.« »Vedel sem, da boš zmagala. O bog, rad te imam. Rad te imam. Čestitam, punca! To je tvoje,« je evforično vzklikal JJ, medtem ko ji je predajal zmagovalni kipec.

Posnetek tega trenutka sreče je hitro postal viralen na družbenih omrežjih, številni pa so priznali, da so se poistovetili z JJ-em, ki se je tako iskreno veselil.

(Oglejte si posnetek, na 4:06:25):

JJ je lani na Evroviziji v Baslu zmagal s pesmijo Wasted Love, v kateri je pokazal svoje vokalne sposobnosti in združil elemente opere s popom. Letošnja zmagovalka pa je ubrala povsem drugo smer ter se oprla na ljudsko tradicijo maskiranih moških, ki odganjajo zle duhove, in jamajški sleng, ki v prevodu pomeni »čudovit kaos«.