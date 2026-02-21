Ne kaže dobro: kaj čaka hčerki nekdanjega princa Andrewa

Zadeve na Otoku se zaostrujejo, zaradi zlorabe položaja je bil aretiran in nato tudi izpuščen Andrew Mountbatten Windsor, nekdanji princ Andrew, in vojvoda Yorški. Vse to žaromete med drugim znova usmerja na njegovi hčerki in njun odnos z ostalimi člani kraljeve družbine. Razmere so že dolgo napete, najnovejše dogajanje, sploh pa ugotovitve iz dokumentov o Jeffreyju Epsteinu, bi lahko še poslabšale odnos zlasti valižanskega princa z njegovima sestričnama, princesama Beatrice in Eugenie.

Napake in sporni stiki

Najnovejši dokumenti odpirajo resna vprašanja o tem, koliko sta hčeri bivšega princa Andrewa in nekdanje vojvodinje Yorške Sarah Ferguson vedeli o poslih svojih staršev z zloglasnim milijarderjem. V enem od e-poštnih sporočil, ki jih je Epstein poslal leta 2015, po tem, ko je že bil obsojen za zlorabo mladoletnic, se hvali, da ga Beatrice ljubi. Prav tako so se pojavile informacije, da je Beatrice pomagala mami pri nasvetih, kako umiriti Epsteina potem, ko ga je Fergusonova v enem od intervjujev leta 2011 označila za pedofila in se hkrati opravičevala, ker je od njega sprejela 15.000 funtov finančne pomoči od njega.

Prihodnost deklet York

Bodoči kralj, princ William, mora sedaj oceniti svoj odnos z Beatrice in Eugenio ter se odločiti, ali sploh imata prihodnost v kraljevi družini. Kraljevi komentator Richard Fitzwilliams za Daily Mail pravi: »Odločitev o njihovi prihodnosti bi lahko padla na ramena Williama. Dejstvo, da sta Beatrice in Eugenie, stari 20 in 19 let, skupaj s svojo pohlepno mamo takoj po njegovi izpustitvi iz zapora na Floridi obiskali Epsteina, je zaskrbljujoče.« Zaradi aretacije Andrewa Fitzwilliams ocenjuje, da bo kraljeva družina težko nadaljevala sodelovanje s katerim koli članom družine York. William in Catherine nista najbolj blizu s sestričnama in najbrž ju ne bi pogrešala.

Kot verjetna prihodnost se v britanskih medijih pogosto omenja njuna popolna marginalizacija in civilno življenje. Princ William zagovarja minimalistično monarhijo z zelo omejenim številom zaposlenih članov družine, kar je dodatni razlog, da bi sestri umaknil. Princesi bi lahko ostali brez uradnega, iz proračuna plačanega policijskega varovanja in vseh ostalih privilegijev, ki izhajajo iz statusa vnukinj nekdanje monarhinje. Ker sta obe stalno zaposleni (Beatrice v tehnološkem sektorju, Eugenie v umetniški galeriji), bi se verjetno popolnoma umaknili v zasebni sektor in živeli kot premožni dedinji brez povezav s protokolarnim delom. Vse to bo odvisno izključno od tega, ali se bodo pojavili novi, konkretni dokazi proti princu Andrewu in ali bo moral v zapor. Če pride do sodnega procesa, bo William verjetno, da bi zaščitil ugled monarhije, prisiljen v popolno izključitev sestra.

Zakaj William ne zaupa sestričnama?

Viri napetosti med njim in sestričnama sicer segajo v leto 2011, ko prestolonaslednik ni povabil takratnega dolgoletnega fanta princese Beatrice, Dava Clarka, na svojo poroko. Čeprav sta se spoznala, so se kasneje odnosi ohladili, saj je William Clarka ocenil za nediskretnega in nezanesljivega. Ta odločitev je Beatrice močno prizadela. Princesa Eugenie pa ostaja zelo blizu princu Harryju. Bila je njegova zaupnica in celo posrednica, ki ga je spoznala z bivšim dekletom Cressido Bonas. Bila je med prvimi, ki je izvedela za njegovo zvezo z Meghan Markle, ta je v intervjuju z Oprah Winfrey Eugenie posebej pohvalila kot tesno prijateljico. Za Williama ta bližina s Susseksoma predstavlja dodaten razlog za previdnost.

Bliže z Zaro Tindall

Na drugi strani je William zelo naklonjen sestrični Zari Tindall, ki mu je bila v veliko oporo po smrti princese Diane leta 1997. »Za Williama je zaupanje vse. Zara razume, kaj pomeni biti član kraljeve družine, a ni pod enakim pritiskom, zato mu lahko predstavlja oporo in močan steber,« pojasnjuje strokovnjakinja Victoria Arbiter. Viri blizu sestrama trdijo, da sta zaradi vsega, kar sta prebrali v novih dokumentih, zgroženi in ponižani. Še posebej sta bili prizadeti zaradi fotografije, na kateri njun oče kleči nad neidentificirano žensko in zaradi njegove aretacije. »Preprosto sta šokirani, kako blizu sta bila njuna starša temu grozljivemu človeku,« pravi neimenovani vir za Daily Mail. Vprašanje pa ostaja, ali njuna nevednost zadošča, da ostaneta del kraljeve prihodnosti pod Williamom.

Oglasil se je kralj

Po aretaciji brata je kralj Karel III. podal izjavo za javnost: »Z najglobljo zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbatten-Windsorju in sumu zlorabe javne funkcije,« je zapisal v izjavi, ki jo je Buckinghamska palača objavila kmalu po tem, ko je v javnost prišla novica o aretaciji nekdanjega člana kraljeve družine. »Sledi celovit, pošten in ustrezen postopek, v okviru katerega bo ta zadeva preiskana na primeren način in s strani pristojnih organov. Kot sem že dejal, imajo pri tem našo polno in iskreno podporo ter sodelovanje.« »Naj jasno povem: zakon mora ubrati svojo pot,« je nadaljeval monarh.

»Dokler ta postopek poteka, ne bi bilo prav dodatno komentirati zadeve. Moja družina in jaz bomo še naprej opravljali svoje dolžnosti in služili vsem vam,« je zaključil. Valižanska princ in princesa nista podala svoje izjave, viri blizu kraljeve družine pa navajajo, da povsem podpirata kralja.