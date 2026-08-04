Ni zdržala brez svojega sanjskega moškega: Anastasia in Petar uživata na morju (FOTO)

Sredi julija sta hrvaški sanjski moški in njegova 23-letna izbranka presenetila z novico, da sta se razšla. Najprej je Anastasia Kaleb z družabnih omrežij izbrisala vse skupne fotografije, nato pa za hrvaške medije še osebno potrdila, da s Petrom nista več par. »Iz spoštovanja do najinega odnosa ne bom razkrivala podrobnosti o razhodu. Lahko rečem le, da je bila odločitev moja, potem ko je bilo porušeno nekaj, kar sama razumem kot temelj vsake zveze. Petru želim vse dobro,« je takrat povedala postavna temnolaska. A Petar Rašić, kot kaže, ni le nastopil v šovu Sanjski moški, ampak sanjski moški tudi je, vsaj za Anastasio.

Le nekaj dni po odmevnem razhodu so se na njen profil na Instagramu nepričakovano vrnile njune skupne fotografije, čeprav nihče od njiju ni želel pojasniti, kaj to pomeni. Medtem ko so nekateri ugibali, ali sta se odločila dati ljubezni še eno priložnost, so drugi sklepali, da si nekdanji par le želi ohraniti spomine na njuno zvezo. Zdaj se je izkazalo, da so imeli prav prvi. Anastasia je zdaj namreč objavila zbirko fotografij, na katerih s Petrom pozirata ob morju, videti pa sta neverjetno srečna in zaljubljena, ne eni od njih se tudi poljubita. Pod posnetke so se nemudoma vsuli komentarji, v katerih spletni uporabniki mlademu paru želijo obilo sreče in ljubezni.