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Nicola Peltz znova dvignila prah: koga je najbolj prizadela?

Mnogi verjamejo, da je njena zadnja objava najbolj zabolela Harper Beckham.
FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
M. Fl.
 1. 7. 2026 | 09:00
3:24
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Nicola Peltz Beckham je na družbenih omrežjih, kjer je bratovo  novopečeno nevesto Kenyo Kinski-Jones označila za svojo sestro iz sanj, znova sprožila val odzivov. Številni menijo, da je bila njena čustvena objava nov udarec za družino Beckham, še posebej za mlado Harper, s katero je bila Nicola nekoč zelo povezana. Potem ko se je Will Peltz poročil na razkošni slovesnosti na družinskem posestvu, njegova sestra namreč ni skrivala navdušenja nad novo članico družine: »Willy, hvala, ker si mi končno tudi uradno podaril sanjsko sestro, Ken,« je zapisala na instagramu. Mnogi so zapis razumeli kot subtilno provokacijo, namenjeno njeni nekdanji ljubljenki, 14-letni Harper Beckham, piše The Mirror

Poleg navdušenja nad tem, da je dobila novo sestro, je Nicola ob številnih fotografijah s poroke zapisala: »Gledati vaju, kako se tako globoko ljubita zadnjih 15 let, je bilo eno najlepših daril. Vajina ljubezen je bila vedno nekaj posebnega. Odraščati z vama in praznovati ta trenutek z vsemi je bilo nepozabno. Oba imam rada bolj, kot lahko izrazim z besedami, in resnično ne bi mogla biti srečnejša za vaju. Za vedno sem hvaležna, da imam tako neverjetne ljudi, družino Jones,  ki ji lahko rečem družina. Hvala, ker ste v naša življenja prinesli toliko ljubezni, topline, lepote in čarobnosti. Moje srce je izpopolnjeno. Rada vaju imam, Willy in Kenya, na zdravje obema.«

Pozabljene obljube in družinski razkol

Nicola je hčerko Davida in Victorie Beckham dolga leta javno imenovala za svojo sestro in dojenčico ter poudarjala, da si je vedno želela mlajšo sestro, kakršna je Harper, ki jo je opisovala kot najbolj prisrčno. Ko pa se je razkol med družinama Peltz in Beckham poglabljal, so takšni izrazi naklonjenosti izginili. Tudi ko je Harper pred kratkim z nenapovedanim obiskom doma Brooklyna in Nicole skušala zgraditi mostove, para po navedbah virov ni bilo doma. Viri, blizu Brooklynu, pa so ta obisk označili za še eno slabo potezo blagovne znamke Beckham, od katere se želi Brooklyn distancirati.

Poroka, ki je združila dve vplivni družini

Poročno slavje na posestvu družine Peltz je združilo dve svetovno znani družini. Will Peltz in Kenya Kinski-Jones sta se poročila na vrtu, kjer jo je Will leto prej tudi zaprosil. Nevesto sta do oltarja pospremila njen tast, milijarder Nelson Peltz, in njen stric Richard. Obred je bil poln čustev in spominov na Kenyjinega pokojnega očeta, legendarnega glasbenega producenta Quincyja Jonesa. Njegov rokopis je bil všit v njeno poročno obleko, poročni šopek pa je bil ovit z njegovo kravato.

Kdo je pravzaprav »nova sestra« Kenya Kinski-Jones?

Kenya Kinski-Jones, ki jo Nicola zdaj imenuje svojo sanjsko sestro, je uspešna manekenka. Prihaja iz izjemno ugledne družine, je hči pokojnega legendarnega glasbenega producenta Quincyja Jonesa in priznane igralke Nastassje Kinski. Z Willom Peltzem sta bila, preden sta se minulo soboto tudi uradno poročila, v zvezi kar 14 let.

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