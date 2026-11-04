Nicolas Cage je ostal brez doma: »Živim po hotelih ...«

Igralec Nicolas Cage je razkril, da se je znašel v precej neprijetnem položaju. Na pogovornem dogodku v okviru konvencije L.A. Comic Con, je priznal, da je, potem ko se je pred njegovo hišo v Malibuju odprla ogromna udorna jama, začasno ostal brez doma. »Trenutno sem nekako brezdomec. Z mojo hišo se je nekaj zgodilo, zato živim po hotelih,« je povedal.

Ogroža njegovo razkošno vilo

Težave z igralčevo nepremičnino so se začele pred približno enim mesecem ko se je pred hišo odprla velika udorna jama. Po poročanju portala TMZ se je del dovoza do garaže popolnoma ugreznil. Fotografije prikazujejo velike količine razbitega asfalta in gradbenega materiala v globoki luknji. Dodatni posnetki, ki jih je objavil TMZ, kažejo, da se je udor razširil vse do plaže pod igralčevo hišo.

Mesto Malibu je že v začetku septembra razglasilo izredne razmere in opozorilo, da jama predstavlja neposredno nevarnost za hiše in prebivalce. Po poročanju časopisa Los Angeles Times je bila globoka približno 7,6 metra, široka pa od devet do 18 metrov. Zaradi nevarnosti so sedem hiš označili z rdečimi oznakami, ki opozarjajo na nevarne razmere. Še 24 nepremičninam že takrat je grozila podobna oznaka, saj so zaradi udora izgubile varen dostop z vozili.

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Razmere so vplivale tudi na infrastrukturo. Na prizadetem območju so prekinili oskrbo s plinom, mestne oblasti pa so opozorile, da bi glede na nadaljnji razvoj dogodkov lahko prišlo tudi do prekinitve oskrbe z vodo. Udorna jama se je pojavila, ko so obalo južne Kalifornije prizadele poplave, povezane s tropsko nevihto Marie. Nenavadno visoka plima je povzročila visoke valove, ki so prestopali obalo in poplavljali ulice mest, kot so Long Beach, Seal Beach in Dana Point.