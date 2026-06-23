Nicole Kidman in Keith Urban: pet mesecev po ločitvi - dejanja, ki odpirajo nova vprašanja

Avstralski pevec Keith Urban je za rojstni dan javno voščil nekdanji ženi Nicole Kidman. V zgodbi na instagramu je ob njenem osebnem prazniku objavil sporočilo: »Vse najboljše za rojstni dan, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!«. Nicole Kidman, katere polno ime je Nicole Mary Kidman, je dopolnila 59 let. Čeprav se igralka na njegovo voščilo ni javno odzvala, mu je že naslednji dan namenila lepo gesto ob dnevu očetov. V instagram zgodbi je objavila črno-belo fotografijo iz otroštva s svojim pokojnim očetom Antonyjem Kidmanom, čeznjo pa fotografijo Keitha Urbana, ki na hrbtu nosi njuni hčerki Sunday Rose in Faith Margaret. »Vesel dan očetov vsem očetom,« je zapisala ob objavi.

Nicole Kidman in Keith Urban sta ločitev po 19 letih zakona zaključila januarja letos. Glede na sodne dokumente, do katerih je prišel Page Six, sta se nekdanja zakonca odpovedala pravici do preživnine za zakonca in otroka. Dogovorila sta se tudi, da bosta hčerki pri Nicole Kidman preživeli 306 dni v letu, medtem ko bo Keith Urban z njima vsak drugi konec tedna. Britanski tabloid Daily Mail je poročal, da naj bi Sunday Rose in Faith Margaret med ločitvenim postopkom stopili na materino stran. »Dekleti sta popolnoma na Nicolini strani, Keith pa je trenutno v njunih očeh glavni krivec,« je za časnik povedal neimenovani vir. »Za vse težave krivita njega, kar ga zelo prizadene.« Po navedbah istega vira naj bi bil Urban zaradi nastalega položaja zelo potrt. »Obožuje svoji hčerki, vendar sta nanj jezni in ga krivita za vse. Mislim, da Nicole pri tem sploh ne ustvarja določene zgodbe, dekleti sta do teh zaključkov prišli sami,« je še dejal vir.

Sunday Rose je tudi javno mami voščila za rojstni dan. Na Instagramu je zapisala: »Vse najboljše, mami. Nikogar ne občudujem bolj kot tebe.« Nicole Kidman ob dnevu očetov ni objavila posebnega posvetila Keithu Urbanu, vendar njena objava nakazuje, da med nekdanjima zakoncema tudi pet mesecev po uradni ločitvi vladajo dobri odnosi. Igralka je svoj rojstni dan preživela v naravi. Na instagramu je objavila fotografijo, na kateri uživa na soncu. V komentarjih so ji rojstni dan voščile številne zvezdnice, med njimi Natalie Portman, Mariska Hargitay, Kerry Washington in Michelle Pfeiffer.