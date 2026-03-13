  • Delo d.o.o.
ŽIVLJENJE GRE NAPREJ

Nicole Kidman prvič o težki ločitvi: »Drugega iz spoštovanja ne želim komentirati.«

Novica o ločitvi igralke in glasbenika je odjeknila lanske jeseni.
FOTO: Benoit Tessier/Reuters
FOTO: Benoit Tessier/Reuters
M. Fl.
 13. 3. 2026 | 13:25
2:56
Hollywoodska igralka Nicole Kidman je prvič javno spregovorila o težkem obdobju med in po ločitvi od sedaj že bivšega moža, glasbenika Keitha Urbana. Njuna ločitev septembra 2025 je presenetila javnost, saj sta v na videz srečnem zakonu preživela skoraj dve desetletji in dobila hčerki 17-letno Sunday Rose in 15-letno Faith Margaret. Nicole je v intervjuju za Variety jasno poudarila, da ji je v turbulentnem življenjskem obdobju najbolj pomembno, da ostane osredotočena na svojo družino: »Vedno bom stremela k temu, kar je dobro,« je dejala igralka. »Hvaležna sem za svojo družino in za to, da jo ohranjamo takšno, kot je, medtem ko gremo naprej. To je to. Drugega iz spoštovanja ne želim komentirati. Ostajam pri tem, da smo družina in tako bo tudi ostalo,« je poudarila oskarjevka.

Že dan po tem, ko je informacija o razhodu prišla v javnost, je igralka vložila zahtevo za ločitev od pevca, s katerim se je poročila junija 2006, kot razlog pa navedla nepremostljive razlike. Zadeva je bila uradno zaključena januarja letos, bivša zakonca sta se med drugim dogovorila, da se odpovesta pravici do preživnine. Po sodni odločitvi bo Nicole s hčerkama preživela 306 dni na leto, Keith pa ju bo lahko videl vsak drugi konec tedna. Čeprav je to prvič, da je javno spregovorila o razvodu, je igralka že prej nakazala, da preživlja čustveno težko obdobje. V pogovoru z Arianą Grande za Interview Magazine novembra 2025 je na vprašanje, kako se počuti, kratko odgovorila: »Držim se.«

V najnovejšem velikem intervjuju za Variety se je dotaknila tudi snemanja nadaljevanja filma Čarovnije za vsak dan s Sandro Bullock, ki se je odvijalo ravno v času, ko je novica o njeni ločitvi  postala glavna tema naslovnic, in poudarila, da se je na snemanju, kljub vsemu pompu, ki je nastal, počutila varno in zaščiteno. Keith se glede ločitve še ni javno oglasil, a se je v tem času, kot novopečeni samski, znašel v središču govoric o novih romantičnih zvezah. Mediji so ga sprva povezovali z glasbenico Maggie Baugh in nato s pevko Karley Scott Collins, vendar je slednja ostro zanikala govorice o njuni zvezi.

Nicole je nedavno pritegnila pozornost medijev zaradi domnevnega novega oboževalca iz sveta milijarderjev in korporativne elite. Po pisanju ameriških portalov naj bi slavna igralka pritegnila pozornost 62-letnega Paula Salema, multimilijonarja in enega najbolj vplivnih ljudi v zabavni ter hotelirski industriji. Viri trdijo, da je resno zainteresiran za slavno oskarjevko. Z Nicole se je najverjetneje spoznal preko skupnih prijateljev, poroča TMZ.

