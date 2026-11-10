Nikakor ji ne gre po načrtih: nov udarec za ljubljenko Hollywooda

Blake Lively se je znova znašla v središču pozornosti, vendar tokrat razlog niso njeni filmski projekti ali sodni spor z Justinom Baldonijem. Zvezdnica serije Opravljivka se namreč sooča z novimi poslovnimi težavami, saj se s trgovskih polic poslavlja njena blagovna znamka pijač, ki jo je ustanovila pred petimi leti. Kot poroča revija People, bo podjetje, ki stoji za znamkama Betty Buzz in Betty Booze, prenehalo delovati.

Igralka je leta 2021 predstavila Betty Buzz, linijo brezalkoholnih gaziranih pijač, namenjenih pripravi koktajlov. Dve leti pozneje je ponudbo razširila še na alkoholne pijače pod imenom Betty Booze. Šlo je za že pripravljene koktajle v pločevinkah, med katerimi so bili tudi napitki na osnovi tekile in burbona. Portal TMZ navaja, da je podjetje v preteklih letih vložilo več zahtev za registracijo blagovnih znamk, vendar je od nekaterih pozneje odstopilo. Med njimi so bile prijave, povezane s proizvodi na osnovi piva, brezalkoholnimi gaziranimi pijačami in drugimi izdelki. Kljub temu blagovni znamki Betty Buzz in Betty Booze še vedno ostajata registrirani.

Ko je igralka začela svojo poslovno pot, ni skrivala ponosa nad izdelki. Razkrila je, da so nastali po receptih, ki jih je dolga leta pripravljala kar doma. »To so recepti, po katerih že leta pripravljam pijače za svoje najbližje. Toda zdaj imam štiri otroke. In utrujena sem. Zato si jih lahko zdaj privoščite v pločevinki. Uživajte. Odgovorno … kolikor je mogoče,« je takrat sporočila. Zanimivo je, da je Lively odkrito priznala, da sama ne uživa alkohola, vendar ji je kakovost okusa izjemno pomembna. Še julija 2025 je predstavljala nove izdelke svoje blagovne znamke, med katerimi so bili tudi ledeni čaji z vodko, ter poudarjala, koliko truda je bilo vloženega v razvoj vsakega posameznega okusa.

Kljub temu, da se njen poslovni podvig s pijačami po dostopnih informacijah bliža koncu, igralka ne namerava opustiti igralske kariere. Filmska družba Lionsgate je namreč lani napovedala, da bo igralka nastopila tudi v novi akcijski romantični komediji The Survival List, pri kateri bo sodelovala še kot producentka.