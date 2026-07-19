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Nikoli ne bi rekli: to je mlajša sestra Grete Thunberg

Mlajša sestra aktivistke gradi povsem drugačno kariero.
FOTO: Mads Claus Rasmussen Via Reuters
FOTO: Mads Claus Rasmussen Via Reuters
M. Fl.
 19. 7. 2026 | 15:00
3:17
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Medtem ko se je svetovno znana podnebna aktivistka Greta Thunberg zaradi humanitarnih in okolijskih akcij pogosto znajde v središču pozornosti, njena tri leta mlajša sestra Beata Ernman, bolj znana kot Bea, gradi povsem drugačno kariero: posvetila se je glasbi in razvija podobo provokativne pop zvezdnice. Bea je opustila priimek Thunberg in uporablja materin priimek Ernman.

Prepoznavna je po platinasto svetlih laseh, drznih modnih kombinacijah in nastopih, ki vključujejo petje, ples ter celo ples ob drogu. Medtem ko je Greta sinonim za proteste in politični angažma, Beini profili na družbenih omrežjih prikazujejo svet visoke mode, umetniške fotografije in impresivnih vokalnih nastopov, med drugim viralno priredbo pesmi I Will Always Love You Whitney Houston. Ta izvedba je bila tehnično tako dovršena, da so se pojavile govorice, da gre za izdelek umetne inteligence. Njen slog opisujejo kot otroka Christine Aguilere in tako imenovane drag queen različice Edith Piaf.

Sestri sta se rodili v umetniški družini. Njuna mati Malena Ernman je operna pevka, oče Svante Thunberg  igralec. Čeprav sta obe odraščali pod drobnogledom javnosti, je vsaka izbrala svojo življenjsko pot. Kljub temu naj bi bili sestri še vedno zelo povezani. Greta je nekoč svojo izjemno nadarjeno sestro javno pohvalila.

Bea pa je jasno postavila meje. Na neposredno vprašanje o Greti je v nedavnem intervjuju za revijo Interview Magazine kratko odgovorila: »Nisem odgovorna za življenja drugih.« Greta je pred nekaj leti razkrila, da je bila Bea zaradi njenega aktivizma tarča groženj in sovražnih sporočil. »Ljudje, ki grozijo meni in mi pošiljajo sovražna sporočila, napadajo vso družino, tudi njo,« je takrat povedala za švedske medije.

Bei so diagnosticirali ADHD, umetnost pa ji po pisanju tujih medijev od nekdaj predstavlja način izražanja in pobeg pred pritiski, ki jih je doživljala. Na svojem prvem albumu dela že od svojega 13. leta. Opisuje ga kot pro-queer in anti-mačo, obenem pravi, da jo je prav tako imenovana queer skupnost med prvimi sprejela kot umetnico. Po enem izmed nastopov na tovrstnem dogodku je napisala pesem You're the Upgrade, ki jo je posvetila svojim oboževalcem. Svoj 20. rojstni dan je praznovala z nastopom v stockholmskem gejevskem klubu Backdoor.

Odkrito o seksizmu v glasbeni industriji

»Veliko heteroseksualnih moških producentov mi govori, kako naj pojem. Želijo imeti občutek, da so me oni nečesa naučili. Glasna mlada ženska je zanje zelo provokativna, ker želijo imeti nadzor,« je dejala. Na prihajajočem albumu se bo ukvarjala s temami identitete in opolnomočenja žensk. Napovedala je pesem, v kateri se norčuje iz ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V singlu I Found Your Father's Gun neposredno kritizira objektivizacijo žensk ter, kot pravi sama, njihov jezik uporablja proti njim samim, da bi razkrila njegovo absurdnost in dvojna merila.

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