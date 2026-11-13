Nikolina Pišek mora izplačati Vidojevo hčer, znesek je vrtoglavo visok

Po dolgotrajnem sodnem sporu glede dediščine srbskega umetnostnega zgodovinarja Vidoja Ristovića je vendarle prišlo do premika. Hrvaški televizijski voditeljici Nikolini Pišek se je namreč uspelo dogovoriti z njegovo hčerko iz prvega zakona glede razkošne vile v zagrebški četrti Šestine. Čeprav sta strani dosegli dogovor, finančne skrbi za voditeljico še zdaleč niso končane. Kot poroča hrvaški časnik Slobodna Dalmacija, bo morala Nikolina izplačati več sto tisoč evrov, položaj pa dodatno otežuje tudi obstoječa hipoteka v višini kar 400.000 evrov.

Vila v elitni zagrebški četrti Šestine meri približno 400 kvadratnih metrov, stoji pa na zemljišču, velikem 1500 kvadratnih metrov. Nepremičnina je bila več let v središču pozornosti javnosti. Pred časom so jo namreč ponudili naprodaj za 1,7 milijona evrov. Prav v tej hiši sta Nikolina in Vidoje načrtovala skupno življenje, preden je maja 2022 nenadoma umrl. Ker so sodni spori in zaznambe oteževali prodajo nepremičnine, se je voditeljica odločila, da jo bo oddala v najem. Vilo je najela vplivnica Morana Mamić, mesečna najemnina pa je znašala 8000 evrov.

Leta 2014 z Vidojem FOTO: Luka Stanzl/Pixsell

Odpovedala se je umetninam, vrednim 100.000 evrov, a dogovor je padel

Spomnimo, Nikolina je že pred časom poskušala končati spor s tastom Viktorjem Ristovićem, znanim tudi kot Miša Grof. Pristala je celo na to, da se odpove dragocenim umetniškim delom iz stanovanja v beograjski četrti Vračar. Posamezna dela iz zbirke so bila vredna tudi do 100.000 evrov. V zameno naj bi se Miša Grof odpovedal zahtevkom glede nepremičnine v Zagrebu, vendar dogovora niso uresničili, sodna zaznamba pa je ostala v veljavi.

Spor med nekdanjimi družinskimi člani se je še zaostril, ko je voditeljica spregovorila o domnevnem psihičnem in fizičnem nasilju, ki naj bi ga doživljala med zakonom s pokojnim možem. Miša Grof se je na njene navedbe ostro odzval in jih zanikal. »Da bi ga ona zapustila? Nikolina nikoli ni želela zapustiti Vidoja. Da bi jo udaril? Bog ne daj! Zakaj tega ni povedala že prej?« je takrat izjavil.

Ob tem je namigoval, da naj bi bile njene izjave povezane z domnevno novo ljubezensko zvezo, česar voditeljica ni potrdila. Hkrati je branil družinska vlaganja v vilo v Šestinah in nasprotoval njeni prodaji, poroča Mondo.