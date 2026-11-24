Televizijska voditeljica Nikolina Pišek je podrobno opisala, kot trdi, prvi fizični napad, ki ga je doživela s strani svojega tedanjega soproga. V hrvaškempodkastu Bad Advice Club je povedala, da se je incident zgodil v Beogradu po večernem izhodu, priča dogajanju pa sta bila dva moška, od katerih je bil eden policist. Piškova je povedala, da sta bila tistega večera v klubu, kjer so za sosednjimi mizami sedeli prijatelji njenega soproga. Povedala je, da je spil več alkohola kot običajno, sama pa takrat še ni znala prepoznati znakov nevarnosti.

»Spremenil se mu je izraz na obrazu, nehal je govoriti in me odvlekel iz kluba,« je dejala. Po njenih besedah sta jima sledila še dva moška, ki sta skupaj z njima sedla v avtomobil. Eden je sedel za volan, drugi pa na sovoznikov sedež. Voznik naj bi bil policist.

»Sedla sem v avtomobil, zavedajoč se, da nekaj ni v redu, vendar še nisem dojela, kako zelo sem ogrožena. Takoj ko sem vstopila v avtomobil, me je začel žaliti. Dobila sem udarec v glavo, ker sem vzela telefon. Takoj mi ga je odvzel, da ga ne bi mogla uporabljati. S tem telefonom me je udaril po glavi,« je pripovedovala.

Dodala je, da jo je nato potegnil iz avtomobila in odvlekel predenj. Voznik in sovoznik sta ostala v vozilu in opazovala dogajanje, pri tem pa izmenično gledala skozi vetrobransko steklo in v svoja telefona. »Takrat me je na pokrovu motorja večkrat udaril. Mislim, da me je tudi davil, tudi to je rad počel,« je povedala Piškova.

Nikolina Ristović je zapustila svoje stanovanje v Beogradu dan po smrti svojega soproga. Vidoje Ristović je maja 2022 nenadoma umrl na masažni mizi v Beogradu, star komaj 44 let. Obdukcija je kot vzrok smrti pokazala vnetje srčne mišice, toksikološka analiza pa je razkrila, da je imel v krvi 2,83 promila alkohola. FOTO: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Odziv prič

Nato je soprog sedel v avtomobil, ona pa je ostala zunaj, saj je mislila, da se bodo odpeljali. Namesto tega je zavpil, naj vstopi, eden od moških pa je izstopil in jo potegnil v avtomobil. Kot pravi Piškova, se je verbalno nasilje nadaljevalo vse do doma.

Ko so prispeli, je soprog odšel v stanovanje, ona pa je ostala v avtomobilu. »Sovoznik se je obrnil in rekel: 'Daj, pojdi gor.' Odgovorila sem: 'Ne bi, odpeljite me do meje.' To je bilo v Beogradu. Rekel je: 'Si normalna? Rad te ima, to je bil le navaden nesporazum.' Rekla sem: 'Ni me treba peljati do meje, odpeljite me na postajo.' Odgovoril je: 'Pojdi gor, domov,'« je pripovedovala.

Njen nekdanji tast navedbe zavrača

V predhodno objavljenem izseku iz iste epizode podkasta je Piškova povedala, da jo je soprog udaril »velikokrat«. Razkrila je tudi, da je, ko se je želela pogovoriti o koncu njune zveze, sedel poleg nje, izvlekel pištolo in jo položil na mizo. Miša Grof, oče njenega pokojnega soproga Vidoja Ristovića, je njene navedbe zavrnil in izjavil, da njegov sin Nikoline Pišek ni pretepal.