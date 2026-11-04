Nikolina Pišek razkrila grozljive podrobnosti nasilnega zakona: »Na mizo je položil pištolo« (VIDEO)

Hrvaška televizijska voditeljica Nikolina Pišek je v čustvenem pogovoru prvič javno spregovorila o pretresljivih izkušnjah iz nasilnega zakona, v katerem je po lastnih besedah več let doživljala fizično in psihično nasilje. V podkastu Bad Advice Club, ki ga vodi Mia Kovačić, je razkrila podrobnosti, ki so pustile globok pečat v njenem življenju. Med drugim je opisala trenutek, ko je takratnemu možu poskušala povedati, da ga želi zapustiti.

Pogovor se je začel z vprašanjem voditeljice, ali jo je partner kdaj udaril. »Da. Velikokrat. Velikokrat ... Ne, zdaj nočem jokati,« je odgovorila Nikolina, ki jo je spomin na pretekle dogodke očitno močno pretresel. Čeprav je spregovorila o fizičnem nasilju, je poudarila, da so lahko posledice psihičnega zlorabljanja še hujše. »Ko vse skupaj povzamem, se mi zdi, da je psihično nasilje morda celo hujše od fizičnega,« je dejala. Pojasnila je, da se je večkrat znašla v okoliščinah, ki jih je doživljala kot potencialno nevarne. Opozorila je tudi na pogosto zmotno prepričanje, da lahko žrtev nasilja preprosto zapusti takšen odnos. Po njenih besedah ljudje pogosto menijo, da nekdo v nasilnem razmerju vztraja zaradi denarja ali drugih koristi, pri tem pa ne razumejo strahu in okoliščin, v katerih se znajde žrtev.

»Sedel je poleg mene in na mizo položil pištolo«

Eden najbolj pretresljivih trenutkov pogovora je bil povezan z dogodkom, ko je Nikolina takratnemu možu poskušala povedati, da ga želi zapustiti. Mia Kovačić je spomnila na njeno predhodno pripoved, da je mož med pogovorom sedel poleg nje, izvlekel pištolo, jo položil na mizo in jo vprašal, o čem se želi pogovarjati.

Nikolina je potrdila, da se je zgodilo prav to. »Da. Da, to ... To je bila ena od takšnih situacij. To je bilo nekakšno subtilno sporočilo, ob katerem razumeš ... Saj ni rekel, da jo bo uporabil, samo položil jo je na mizo. Toda takrat nekatere stvari postanejo jasne,« je povedala.

Poudarila je, da se v tistem trenutku ni bala zgolj za lastno varnost. »Pravzaprav me ni bilo toliko strah zase, kot me je bilo strah za otroka, za starejšo in mlajšo hčerko, saj so bile prisotne neposredne in odkrite grožnje,« je razkrila voditeljica.

Potrdila, da je šlo za pokojnega moža Vidoja Ristovića

Čeprav v podkastu sprva ni razkrila imena moškega, o katerem je govorila, je pozneje za srbski portal Nova.rs potrdila, da se njena izpoved nanaša na pokojnega moža Vidoja Ristovića. Na neposredno vprašanje novinarjev, ali govori o njem, je odgovorila: »Da, o njem.«

Vidoje Ristović je bil srbski umetnostni zgodovinar. Z Nikolino sta se poročila leta 2013 v Monaku, leto pozneje pa se jima je rodila hčerka Una Sofija. Ristović je maja 2022 umrl v 44. letu starosti. Nikolina v pogovoru ni razkrila dodatnih podrobnosti o grožnjah, je pa jasno povedala, kako resno je doživljala razmere, v katerih se je znašla. Njena izpoved je znova opozorila tudi na vprašanje, zakaj žrtve nasilja pogosto ne morejo preprosto zapustiti partnerja, čeprav se ljudem od zunaj zdi, da bi morale to storiti. Kot je poudarila, fizično nasilje ni edina oblika zlorabe. Psihični pritiski, zastraševanje in grožnje lahko pustijo še globlje posledice, poroča Slobodna Dalmacija.