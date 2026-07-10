Niso dobili vabila, so pa razgrabili smeti z zvezdniške poroke

Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku, poroča STA. Newyorški umetnik, ki je zavohal priložnost in izkoristil norost, v katero je zavil naš svet, je odpadke pobral in jih prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih takoj razgrabili.

Vsi predmeti, ki so se prodajali posamično, so oboževalci pop zveznice razgrabili že do srede, kar je bilo 24 ur po začetku prodaje. Umetnik Justin Gignac je izpred dvorane, kjer je potekala poroka, pobral predmete, kot so pokrovčki plastenk za vodo, bomboni Ring Pop, policijski opozorilni trak, slamice, jedilni pribor in tudi eno samo slušalko AirPoda.

Poročila sta se v sloviti dvorani Madison Square Garden. FOTO: Adam Gray/Reuters

Vsak predmet oziroma »skulpturo«, kot jih je poimenoval umetnik, je zaprl v majhno plastično kocko in jih na svoji spletni strani ponujal pod geslom »Ni povabljen«. Gignac je po poročanju STA dejal, da je s prodajo 50 predmetov zaslužil 1250 ameriških dolarjev oziroma okoli 1100 evrov, na trg pa jih bo morda dal še več. Poudaril je, da je odpadke pobral na zunanji strani ograj, ki so obkrožale dvorano, in ne iz notranjosti prizorišča. Poroka je veljala za enega najbolj pričakovanih dogodkov leta v ZDA, udeležilo pa se je je več zvezdnikov, med drugimi glasbeniki Beyonce, Jay-Z, Sabrina Carpenter, Ice Spice in Ed Sheeran ter številni drugi. Okolica dvorane je bila zaprta za promet, za varnost pa so poleg zasebnih varnostnikov skrbeli pripadniki newyorške policije.