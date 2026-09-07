Njene prsi so postale težava: pevka priznala, da ne ve več, kaj naj z njimi: »Postale so masivne« (FOTO)

Ameriška pop zvezdnica Bebe Rexha, znana po svoji odprtosti, je ponovno pritegnila pozornost z iskreno objavo, v kateri je spregovorila o telesnih spremembah in težavah, s katerimi se zaradi tega sooča.

Bebe Rexha je opisala notranji konflikt med željo po privlačnem videzu in izogibanjem neželeni objektivizaciji.

Pritožila se je nad svojimi prsmi in poudarila, da ne ve, kaj naj z njimi. »Ne vem, kaj naj naredim s svojimi prsmi. Postale so tako masivne,« je zapisala, a se pri tem ni ustavila. Takoj je izrazila frustracijo zaradi vrste pozornosti, ki jo zaradi tega dobiva.

»Sovražim heteroseksualne moške v svojih komentarjih, ki so tam samo zaradi tega, a po drugi strani se dekle še vedno želi oblačiti seksi,« je dodala ter opisala notranji konflikt med željo po privlačnem videzu in izogibanjem neželeni objektivizaciji.

FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Kot rešitev za svojo dilemo je Bebe Rexha v šaljivem tonu predlagala vzpostavitev ekskluzivne digitalne platforme. »Ne vem, potrebujemo aplikacijo za dekleta in geje,« je sklenila svojo objavo.