Njuni zelo slavni starši so bili pred 30 leti poročeni, zdaj mlada igralca sodelujeta: »Svet je res majhen.«

Ena najuspešnejših manekenk vseh časov, Cindy Crawford, in hollywoodski zvezdnik, igralec Richard Gere, sta bila nekoč eden od tako imenovanih zlatih hollywoodskih parov: nadarjena, uspešna in izjemno privlačna. Toda njuna ljubezen ni trajala. Po štirih letih zakona sta se ločila in šla vsak po svoji poti, zdaj pa se zdi, da bi se njuni poti lahko znova simbolično prekrižali.

Tri desetletja po ločitvi supermanekenke in igralca namreč njuna otroka, Kaia Greber in Homer Gere, skupaj igrata v novi seriji Ryana Murphyja z izvirnim naslovom The Shards. Kaia, hči, ki jo je Cindy dobila s sedanjim možem, podjetnikom Randejem Gerberjem, in Homer, sin Richarda Gera ter njegove nekdanje žene, manekenke in igralke Carey Lowell, sta združila moči pri ekranizaciji istoimenskega romana Breta Eastona Ellisa iz leta 2023.

Igralska zasedba trenutno predstavlja serijo, zato sta Kaia in Homer skupaj stopila na rdečo preprogo ter sprožila veliko zanimanja. Na vprašanje novinarjev, kako se je njena mama odzvala na dejstvo, da igra skupaj s sinom svojega nekdanjega moža, je manekenka in igralka za Entertainment Tonight v smehu odgovorila, da je dejala, da je to res majhen svet.

»Iskreno, komaj sem čakala, da ga spoznam,« je povedala Kaia. Dodala je, da Homerja pred snemanjem sploh ni poznala. »Nikoli ga prej nisem srečala. Spoznala sva se približno teden dni pred začetkom snemanja. Bilo je res lepo. Iskreno, čudovito je delati z njim in je krasen človek. On je odraščal na vzhodni obali ZDA, jaz na zahodni, vendar sva se zelo zbližala. Res si ne bi mogla želeti boljšega partnerja za skupne prizore.«

Cindy Crawford se je udeležila premiere v newyorškem kinu SVA Theatre, kjer je podprla vse uspešnejšo igralsko kariero svoje hčerke. Pozneje so jo opazili tudi na zabavi po premieri v restavraciji El Quijote v četrti Chelsea. Richard Gere se dogodka ni udeležil. Cindy in Richard sta bila poročena med letoma 1991 in 1995. »Veliko tega, kar se je zgodilo med nama, je bilo povezano z dejstvom, da sem bila takrat stara komaj 22 let. Še vedno sem odkrivala, kdo sem in kaj želim postati. On je imel že 37 let in je vedel, da se še vedno spreminjam in odraščam,« je Cindy leta 2013 povedala v oddaji Oprah's Master Class.

Dodala je, da takrat še ni bila pripravljena slišati takšnih besed od partnerja. »Ko si star 22 let, misliš, da veš vse. Deset let pozneje ugotoviš, da je imel popolnoma prav.« Danes priznava, da je bila takrat bolj pripravljena slediti, kot voditi, sčasoma je spoznala, da si želi enakovrednega partnerskega odnosa. Po ločitvi je Cindy Crawford z možem Randejem Gerberjem dobila hčer Kaio in sina Presleyja, medtem ko je Richard Gere v zakonu s Carey Lowell dobil sina Homerja. Danes je poročen z Alejandro Silvo, s katero ima dva sinova.

Serija The Shards, ki bo na kanalih FX in Hulu premierno prikazana 5. avgusta, je postavljena v Los Angeles leta 1981. Spremlja maturante elitne srednje šole, ki jih začne zalezovati serijski morilec z vzdevkom The Trawler. Ryan Murphy je serijo razvil skupaj s pisateljem Bretom Eastonom Ellisom, po čigar polavtobiografskem romanu je zgodba nastala.