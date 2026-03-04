»Nočem biti videti tako!« Igralka Naomi Watts iskreno o menopavzi in staranju

V nedavnem intervjuju za Bustle je igralka Naomi Watts razkrila, da nima namena na lepotne operacije in da se je naučila vzljubiti svoj naravni videz v zrelih letih. »Upam, da bodo ljudje okoli mene lahko sprejeli moje povešene ličnice, ker trenutno ne želim pod nož,« je povedala v svojem slogu. Ko je govorila o svoji blagovni znamki Stripes Beauty, namenjeni ženskam v zrelih letih, je poudarila, da so se njeni pogledi na lepoto po petdesetem letu spremenili. Ena najpomembnejših lekcij zadnjega desetletja je bila, da se je prenehala truditi, da bi bila videti kot nekoč. Namesto tega se je osredotočila na sprejemanje sebe takšne, kot je zdaj.

»Mislim, da pri določeni starosti preprosto veš, kaj ti pristaja, in se tega držiš. Ne želim več izgledati, kot da imam 25 let, niti kot nekdo, ki se obupano trudi tako izgledati,« je dejala. Dodala je, da nikoli ni zbrala poguma za plastično operacijo in da je pripravljena svetu pokazati pravi obraz. »Ne morem reči, ali sem za ali proti, nikoli ne bi obsojala tistih, ki se za to odločijo,« je še poudarila. Z leti so se spremenile tudi njene lepotne navade. Čez dan, če ni pred kamero, ne uporablja ličil. »Zdaj, ko sta otroka odrasla in bolj samostojna, res uživam v svojem večernem ritualu. Če le utegnem, si vsak večer privoščim kopel. Poslušam podkast, prižgem svečo. Obožujem vročo kopel, saj me pripravi na dober spanec,« je povedala.

57-letna Wattsova pogosto javno deli svoje izkušnje o zdravju in lepoti zrelih žensk. Prejšnji mesec je za revijo People spregovorila o svojem prizadevanju za razbijanje tabujev o perimenopavzi in menopavzi. Simptomi perimenopavze so se pri njej pojavili že pri 36 letih, kmalu po rojstvu drugega otroka. Ko je o tem prvič javno spregovorila, so se k njej pa nasvet začele obračati celo znane osebnosti. Med prvimi simptomi so bila vročinski oblivi in utrujenost, vendar o tem sprva ni mogla govoriti z nikomer. »Rekli so mi, da če le omenim menopavzo, nikoli več ne bom igrala. V Hollywoodu so takšne ženske neprivlačne. Opozorili so me, naj, če nisem stara 23 ali manj, ne govorim o svojih letih, ker je to poklicni samomor,« je poudarila.

Trdi, da stigma glede staranja še vedno obstaja, a se stvari vendarle premikajo naprej, predvsem zato, ker vse več žensk o teh temah govori odkrito, med njimi tudi ona sama.