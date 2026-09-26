Nogometaševa žena umrla dva dni po porodu: »Njene sanje so bile, da bi postala mama« (FOTO)

Nekdanji avstralski nogometaš Mark Hutchings je z oboževalci delil srce parajočo novico, da je njegova partnerka Hannah, s katero je pričakoval prvega otroka, umrla le dva dni po rojstvu hčerke Sofie. Nekdanji igralec West Coast Eagles je novico objavil na Instagramu, kjer se je od Hannah poslovil z ganljivim zapisom.

»Z globoko žalostjo moram deliti vest, da sem nenadoma in povsem nepričakovano izgubil čudovito partnerko Hannah. Zgodilo se je dva dni po rojstvu najine hčerke Sofie. Strt sem. Njene sanje so bile, da bi postala mama, in to mi je neverjetno težko sprejeti,« je zapisal. »Hvala vsem za sporočila podpore. Ne morem vedno odgovoriti vsem, a jih resnično cenim. Sofia in jaz te imava rada in te bova zelo pogrešala, Hannah,« je dodal povsem strti športnik. Ob zapisu je objavil še čudovite fotografije, na katerih presrečna bodoča starša, objeta in nasmejana, pozirata na plaži.

Hutchings ni razkril vzroka smrti svoje partnerke, zato še ni znano, ali je bila njena nenadna smrt povezana z zapleti med nosečnostjo ali porodom.

Po objavi so njegov profil preplavila sporočila podpore nekdanjih soigralcev, prijateljev in družinskih članov, pa tudi oboževalcev in popolnih neznancev, ki se jih je žalostna usoda športnika in njegove družine dotaknila. »Rad te imam, Hutchy, vedno sem tukaj zate,« je denimo zapisal Jack Darling, njegov nekdanji soigralec iz West Coast Eagles. Tudi Darlingova žena Courtney mu je poslala besede podpore in dejala, da misli nanj in njegovo novorojenko.

Mark in Hannah sta svoj odnos večinoma skrivala pred očmi javnosti, zato ni znano, kdaj natančno se je začela njuna ljubezenska zgodba, znano je le to, da se je Hannah v objavah na Markovem profilu na družbenih omrežjih pojavila leta 2023.