Nogometni zvezdnik po novem ambasador kameljih dirk (FOTO)

Kot mnogi nogometaši, ki del bajnih zaslužkov vlagajo v druge (športne) projekte, se je za takšno potezo odločil tudi vezist AS Monaca Paul Pogba. Mnogi pa so najbrž privzdignili obrv ob novici, da je postal delničar in ambasador profesionalne ekipe – kameljih dirk. Francoski reprezentant se je namreč povezal s savdsko ekipo Al Haboob. »Kot delničar ima Pogba veliko besede v prihodnosti ekipe,« ta sporoča na svoji spletnih strani. »Kot ambasador postaja most med kulturami ter šport predstavlja občinstvom, ki ga morda odkriva prvič,« so dodali.

Dolgoročna vizija ekipe Al Haboob je ustvariti prvo profesionalno ligo v dirkah kamel na svetu.

V intervjuju za BBC, objavljenem v sredo, je nekdanji igralec Juventusa in Manchester Uniteda povedal, da je navdušen nad tem športom. »Ogledal sem si že več dirk na YouTubu in v prostem času raziskoval tehnike in strategije,« je dejal in še: »In kar me je najbolj presenetilo, je predanost vseh, ki so vključeni. Na koncu je šport pač šport. Zahteva srce, žrtvovanje in ekipno delo.«

Cenjena tradicija

Dirke kamel so poznali kot puščavski šport – plemenski, skupnostni in globoko kulturno zasidran. A v zadnjih letih se je ta svet začel spreminjati in modernizirati. Včasih so kamele jezdili otroci, zdaj so jih nadomestili robotski džokeji. Zgradili so namenska dirkališča, veterinarska znanost je dvignila standarde oskrbe, napredni treningi pa so prinesli več natančnosti in discipline, ob sklenitvi pogodbe s Pogbajem pojasnjuje Al Haboob, prva licencirana profesionalna ekipa za dirke kamel na svetu.

Kamel ne jezdijo več otroci, temveč roboti. FOTO: Khalil Mazraawi/Afp

Postal je navdušenec nad tem športom. FOTO: Al Haboob

Dolgoročna vizija ekipe Al Haboob je – s Pogbajevo pomočjo – ustvariti prvo profesionalno ligo v dirkah kamel na svetu. »Strukturirano tekmovanje z jasnim upravljanjem, transparentnostjo in mednarodnim priznanjem bi ta šport spremenilo v platformo, primerljivo z globalnimi ligami v nogometu, košarki ali formuli 1,« pravijo. Kdo ve, mogoče pa bo ta šport nekoč mogoče gledati na olimpijskih igrah – v Savdski Arabiji?

Prejšnji mesec se je Pogba sicer po več kot dveh letih prvič vrnil na igrišče po dopinški prepovedi, februarja 2024 je namreč prejel štiriletno prepoved nastopanja, potem ko je bil pozitiven na prepovedano snov DHEA, ki zvišuje raven testosterona. Kazen so po pritožbi na športnem arbitražnem sodišču skrajšali na 18 mesecev.