Norveška prestolonaslednica potrebuje presaditev pljuč

Norveška prestolonaslednica, 52-letna princesa Mette-Marit, bo po poslabšanju svoje kronične pljučne bolezni verjetno potrebovala presaditev pljuč, je obvestila kraljeva palača. Princesa je oktobra 2018 sporočila, da so ji diagnosticirali redko obliko pljučne fibroze, neozdravljivo bolezen, ki povzroča brazgotinjenje pljuč in težko dihanje. »Približujemo se času, ko bo treba opraviti presaditev pljuč, in izvajamo potrebne priprave, da bo to mogoče, ko bo napočil čas,« je dejal Are Martin Holm, vodja pulmološke medicine v Univerzitetni bolnišnici v Oslu. Dodal je, da še ni bilo odločeno, kdaj bo prestolonaslednica uvrščena na čakalni seznam za presaditev pljuč.

Princesin sin Marius Borg Hoiby se sooča s hudimi očitki, med drugim štirih posilstev. FOTO: Profimedia

Princesa je v intervjuju za javno norveško radiotelevizijo v teh dneh tudi sama spregovorila o zanjo zelo napornem obdobju. »Vedno sem upala, da bomo bolezen lahko obvladovali z zdravili. Napredovanje je bilo do zdaj precej počasno, vendar se je zdaj obrnilo v smer, ki je bila drugačna od tiste, na katero smo z zdravniki upali,« je dejala. Pojasnila je, da je sicer vedela, da bo bolezen pač šla v to smer, »vendar se dogaja nekoliko hitreje, kot sem si predstavljala in upala«. V zadnjem času je prav zaradi svojega šibkega zdravja morala občasno omejiti javne nastope in oditi na bolniški dopust, nazadnje oktobra. »To jesen je bilo opravljenih več preiskav, ki kažejo na jasno poslabšanje zdravja prestolonaslednice,« je sporočila palača. Dodala je, da bo nadaljevala javne obveznosti, dokler se bo počutila dovolj dobro.

Burna preteklost

Zdravstvene težave princese so dodatno obremenile norveško kraljevo družino po obtožbah o posilstvu proti Mariusu Borgu Hoibyju, njenemu sinu iz razmerja pred poroko s prestolonaslednikom Haakonom. Mette-Marit, rojena kot Tjessem Hoiby 19. avgusta 1973 očetu alkoholiku in materi bančni uslužbenki, je priznala burno mladost. V začetku 90. let je bila del scene house glasbe v Oslu, kjer je bilo drog v izobilju. A si je po poroki s princem Haakonom leta 2001, s katerim ima dva otroka, pridobila srca Norvežanov. V zadnjih mesecih pa je torej medije najbolj zaposloval njen sin Marius Borg Hoiby. V najhujšem škandalu, kar jih je kdaj prizadelo norveško kraljevo družino, se 28-letnik sooča z obtožbami štirih posilstev in 28 drugimi točkami, vključno z zlorabo nekdanjih partneric. Hoiby obtožbe zanika, grozi pa mu do 10 let zapora. Pred sodišče naj bi stopil februarja.