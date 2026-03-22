Norveško kraljevo družino pretresa neprijetna zgodba

Norveško kraljevo družino znova pretresa silno neprijetna zgodba. Kronska princesa Mette-Marit Tjessem Høiby je namreč v televizijskem intervjuju odkrito spregovorila o svojem odnosu z razvpitim Jeffreyjem Epsteinom in dvignila obilo prahu.

V pogovoru za norveško televizijo NRK je namreč dejala, da v času, ko sta se družila, ni vedela, da je Epstein kakršen koli spolni prestopnik, še manj, da bi bil na zatožni klopi. Priznala je, da njegovega ozadja ni dovolj preverila in da danes to globoko obžaluje.

Pojasnila je, da sta se spoznala prek skupnih znancev, njun odnos pa naj bi bil po njenih besedah zgolj prijateljski. Kljub temu je priznala, da bi morala ravnati bolj previdno. Še najbolj jo boli misel, da je lahko s svojim druženjem z Epsteinom slednji tako pridobil družbeno veljavo.

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein sta s svojim sprevrženim delovanjem razburkala mednarodne odnose. FOTO: Reuters

Njene besede prihajajo v času, ko so v javnost prišli novi dokumenti, ki razkrivajo veliko širši obseg stikov med princeso in Epsteinom. Ti kažejo, da sta bila v stikih več let, kar je že sprožilo burne odzive in resno omajalo ugled norveškega dvora.

Princesa je prav tako poudarila, da danes čuti globoko sočutje do žrtev ter da ji je žal, ker ni prej spregledala, s kom ima opravka. Njena izpoved je bila tudi osebno zelo čustvena: intervju je namreč sledil napornemu obdobju, ki ga zaznamujejo številne družinske težave in zdravstveni zapleti.

Priznanje, ki naj bi jo razbremenilo, pa zdaj odpira nova vprašanja. Le kako je vendar mogoče, da nekdo na takšnem položaju ni vedel, kdo je Epstein? In koliko zaupanja je kraljeva družina s tem še dodatno izgubila?