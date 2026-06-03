Noseča Bonnie Blue načrtuje kontroverzno zabavo, javnost zgrožena (VIDEO)

Očitno je Bonnie Blue tokrat res noseča in ima v svojem značilnem slogu precej nenavadne načrte za zabavo ob prihodu otroka. Ustvarjalka vsebin na OnlyFans je znana po svojih spolnih podvigih, bodisi po domnevnem spolnem odnosu s 1000 moškimi v enem dnevu ali po tem, da je ciljala na 18-letnike na univerzi. Njeno vedenje ji je prineslo veliko težav, celo aretirana je bila na Baliju konec lanskega leta, vendar 27-letnica ne kaže znakov, da bi upočasnila svoje ustvarjanje spolnih vsebin.

Blue je bila deležna številnih kritik zaradi svojih vsebin in izjav, še posebej potem, ko je letos priznala, da je nosečnost ponaredila. Vendar se zdaj zdi, da je pornografska osebnost, katere pravo ime je Tia Billinger, res noseča. Čeprav je ugotovitev, kdo je oče, skoraj nemogoča naloga, kaže, da namerava otroka obdržati, saj ima že rezervirano zabavo ob prihodu otroka.

Čeprav takšne zabave običajno vključujejo sproščene dejavnosti in prijetno druženje, v njenem primeru to ne bo tako, saj je iz njenih javnih izjav jasno, da načrtuje seksualizacijo dogodka. V oddaji LBC News je dejala: »Naslednjo soboto imam zabavo ob prihodu otroka in vabim javnost, da jo spremeni v seksualni spektakel.«

Ko jo je voditeljica Shelagh Fogarty vprašala, zakaj, je bila vidno neprijetno presenečena nad njenimi odgovori. Blue je odgovorila: »To je samo zabava. To je preobrat klasične zabave ob prihodu otroka. Imela bom tudi spolne odnose z ljudmi. To bo mešanica klasičnih iger za zabavo ob prihodu otrokar, kot je pokušanje otroške hrane, skupaj z drugimi … stvarmi.«

Ko jo je Fogarty vprašala, zakaj bi kdo to počel med nosečnostjo, je Blue dejala: »To je moje telo, to je moja odločitev. Težko je, ker ne želim seksualizirati otroka.«

Zdi se tudi, da njena družina to podpira

Na žalost to ni prvič, da je Britanka pustila del javnosti šokiran in zgrožen, še posebej po dokumentarcu Channel 4 o njenem življenju, zaradi katerega so se številni gledalci pritožili, ker naj bi prikazoval »dejansko pornografijo« na televiziji. Žal živimo v družbi, kjer šokantnost prodaja, in čeprav mnogi dvomijo o moralnosti njenih metod, ni dvoma, da s tem zasluži ogromne vsote denarja.

Zdi se tudi, da njena družina to podpira, saj je bilo razkrito, da je njen odtujeni mož nekaj časa celo delal zanjo, čeprav naj bi trenutno odšel in naj bi se ločevala, poroča LADbible.