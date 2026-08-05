Nov član britanske kraljeve družine: princesa rodila tretjega otroka

Princesa Eugenie je v ponedeljek, 3. avgusta, v Lizboni rodila hčerko, ki se je pridružila petletnemu Augustu in triletnemu Ernestu ter v družino Brooksbank prinesla veliko veselja. Buckinghamska palača je veselo novico uradno potrdila dan po porodu in sporočila, da so kralj Karel III. ter preostali člani kraljeve družine nad rojstvom navdušeni.

Novico je na svojem profilu na Instagramu delila tudi princesa Eugenie. Objavila je prvo fotografijo novorojenke, oblečene v rožnata oblačila, ki jo je posnel ponosni oče Jack Brooksbank. Deklica se je rodila ob 18.20 v bolnišnici v Lizboni, kjer družina Brooksbank del leta tudi živi. Po uradnih podatkih je ob rojstvu tehtala nekaj manj kot tri kilograme. Ob fotografiji je princesa zapisala: »Jack in jaz z velikim veseljem predstavljava deklico Brooksbank. Popolnoma sva zaljubljena v najino punčko.«

Petnajsta v vrsti za britanski prestol

Imena novorojenke za zdaj še niso razkrili, znano pa je, da je z rojstvom postala 15. v vrsti za britanski prestol. Uvršča se takoj za svojima bratoma Augustom in Ernestom, medtem ko je njena mama, princesa Eugenie, trenutno 12. v nasledstveni vrsti. Buckinghamska palača je tretjo nosečnost princese oznanila že maja in takrat razkrila, da se starejša bratca veselita prihoda sestrice.

Družinsko veselje v zahtevnem obdobju

Deklica se je rodila v času, ko se ožja družina princese Eugenie in njene sestre Beatrice soočata z več pretresi. Lani je kralj Karel III. njenima staršema, nekdanjemu princu Andrewu in Sarah Ferguson, odvzel kraljeve časti in nazive, Andrew pa se je februarja 2026 znašel tudi pod preiskavo zaradi domnevnega neprimernega vedenja.

FOTO: Toby Melville Reuters

Po navedbah virov blizu družini, si princesa Eugenie in njena sestra prizadevata ostati čim dlje od javnih polemik, da bi zaščitili svoje otroke in se posvetili njihovi vzgoji. Kljub škandalom želita ohraniti svojo povezanost s kraljevo družino, hkrati pa gradita tudi lastni karieri zunaj uradnih kraljevih dolžnosti, piše People.