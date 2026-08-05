  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VESELJE V DRUŽINI

Nov član britanske kraljeve družine: princesa rodila tretjega otroka

Britanska kraljeva družina se je razveselila nove članice.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 5. 8. 2026 | 09:00
2:21
A+A-

Princesa Eugenie je v ponedeljek, 3. avgusta, v Lizboni rodila hčerko, ki se je pridružila petletnemu Augustu in triletnemu Ernestu ter v družino Brooksbank prinesla veliko veselja. Buckinghamska palača je veselo novico uradno potrdila dan po porodu in sporočila, da so kralj Karel III. ter preostali člani kraljeve družine nad rojstvom navdušeni.

Novico je na svojem profilu na Instagramu delila tudi princesa Eugenie. Objavila je prvo fotografijo novorojenke, oblečene v rožnata oblačila, ki jo je posnel ponosni oče Jack Brooksbank. Deklica se je rodila ob 18.20 v bolnišnici v Lizboni, kjer družina Brooksbank del leta tudi živi. Po uradnih podatkih je ob rojstvu tehtala nekaj manj kot tri kilograme. Ob fotografiji je princesa zapisala: »Jack in jaz z velikim veseljem predstavljava deklico Brooksbank. Popolnoma sva zaljubljena v najino punčko.«

Petnajsta v vrsti za britanski prestol

Imena novorojenke za zdaj še niso razkrili, znano pa je, da je z rojstvom postala 15. v vrsti za britanski prestol. Uvršča se takoj za svojima bratoma Augustom in Ernestom, medtem ko je njena mama, princesa Eugenie, trenutno 12. v nasledstveni vrsti. Buckinghamska palača je tretjo nosečnost princese oznanila že maja in takrat razkrila, da se starejša bratca veselita prihoda sestrice.

Družinsko veselje v zahtevnem obdobju

Deklica se je rodila v času, ko se ožja družina princese Eugenie in njene sestre Beatrice soočata z več pretresi. Lani je kralj Karel III. njenima staršema, nekdanjemu princu Andrewu in Sarah Ferguson, odvzel kraljeve časti in nazive, Andrew pa se je februarja 2026 znašel tudi pod preiskavo zaradi domnevnega neprimernega vedenja.

 FOTO: Toby Melville Reuters
 FOTO: Toby Melville Reuters

Po navedbah virov blizu družini, si princesa Eugenie in njena sestra prizadevata ostati čim dlje od javnih polemik, da bi zaščitili svoje otroke in se posvetili njihovi vzgoji. Kljub škandalom želita ohraniti svojo povezanost s kraljevo družino, hkrati pa gradita tudi lastni karieri zunaj uradnih kraljevih dolžnosti, piše People.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
POSLEDICE ŠKANDALA

Po sedmih letih: umik princese iz dobrodelne organizacije

Hči nekdanjega princa Andrewa, Eugenia, je po očetovem odmevnem škandalu z Epsteinom odstopila iz dobrodelne organizacije proti suženjstvu.
10. 3. 2026 | 14:44
Bulvar  |  Tuji trači
EPSTEINOVI DOKUMENTI

Princesa zaradi teh dokumentov plačuje visoko ceno (FOTO)

Britanska princesa Eugenia naj bi trenutno preživljala eno najtežjih obdobij v svojem življenju, saj se ime njene družine ponovno pojavlja v škandalih, povezanih z Jeffreyjem Epsteinom.
5. 2. 2026 | 09:55
Bulvar  |  Tuji trači
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE

Princesa iz treh razlogov prekinila molk

Princesa Eugenia le redko deli podrobnosti iz zasebnega življenja, zdaj pa se je oglasila iz lepih razlogov.
16. 10. 2024 | 13:25

Več iz teme

princesa Eugeniekraljeva družinabritanski dvorrojstvo
ZADNJE NOVICE
09:10
Premium
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Neža Klančar: Ob dveh treningih na dan brez počitka ne gre

Naša vodilna plavalka Neža Klančar odšteva do bližnjega EP. Uživa v desetčlanski mednarodni plavalni skupini.
Siniša Uroševič5. 8. 2026 | 09:10
09:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽENSKO ZDRAVJE

Ženske vročinske valove težje prenašamo: znanost pojasnjuje, zakaj

Po spletu krožijo trditve, da vročina spreminja menstrualni cikel. Preverili smo, kaj drži in zakaj vročinski valovi močneje prizadenejo ženske.
Barbara Kotnik5. 8. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
SLOVENSKI FILM

Miha Hočevar se vrača z novim celovečercem Skriti ljudje (Suzy)

Film je po svetovni premieri v Reykjaviku in nagradi za glavno moško vlogo dočakal še slovensko predpremiero.
5. 8. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
VESELJE V DRUŽINI

Nov član britanske kraljeve družine: princesa rodila tretjega otroka

Britanska kraljeva družina se je razveselila nove članice.
5. 8. 2026 | 09:00
08:40
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVENSKA GLASBA

Uspešnica v novi preobleki

Nova interpretacija priljubljene skladbe je navdušila poslušalce, ganila avtorja in pesmi končno prinesla tudi videospot
5. 8. 2026 | 08:40
08:20
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MALOPRIDNEŽ

51-letnik iz Most v priporu, policisti našli puško in skoraj dva kilograma kokaina

Moškega preiskovali zaradi nasilja, našli drogo in celo ostrostrelsko puško.
5. 8. 2026 | 08:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
NALOŽBA

Prednaročila sprejemajo še nekaj dni

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
4. 8. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki