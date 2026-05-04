  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZLOG ZA VESELJE

Nov član družine princa Williama in Kate Middleton

Zadnje dni je imela družina Wales nemalo razlogov za slavja.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 4. 5. 2026 | 09:17
 4. 5. 2026 | 09:18
2:20
A+A-

Najmlajši otrok Kate Middleton in princa Williama je 23. aprila dopolnil osem let, 29. aprila sta njegova starša obeležila 15. obletnico poroke, drugega maja pa je princesa Charlotte na torti upihnila 11 svečk. Torej več kot dovolj razlogov za slavja, sta pa bodoča britanska kralj in kraljica nizu veselih dogodkov dodala še enega: na družbenih omrežjih sta predstavila novega družinskega člana, psa Otta, piše portal E news.

V objavi na instagramu sta ob prisrčni fotografiji psa, ki spominja na irskega setra, zapisala: »Dobrodošel v družino, Otto! Danes eno leto.« Otto je najnovejši član, ki se je pridružil drugim hišnim ljubljenčkom družine Williama in Kate. Kraljevi par je leta 2020 v družino sprejel psičko Orlo, črnega koker španjela. William je medtem delil tudi zgodbo o manj priljubljenem opravilu: čiščenju kletke morskega prašička.

Po poročanju Victorie Ward za časopis The Telegraph je med obiskom kmetije Woodgate Valley Urban leta 2024 razkril: »Moji otroci vedno pozabijo počistiti kletko morskega prašička, zato to naredim jaz William in Kate še zdaleč nista prva člana kraljeve družine, ki imata hišne ljubljenčke. Znano je, da je pokojna kraljica Elizabeta II. oboževala korgije in jih je v svojih sedemdesetih letih vladavine imela več kot 30.

Kraljica je pogosto sama skrbela za pse. Fotografinja Annie Leibovitz je leta 2022 na omrežju X delila fotografijo monarhinje in pripisala: »Kraljica je vsak dan hodila na sprehode s svojimi psi. Odraščala je s korgiji, pogumnimi majhnimi psi, vzrejenimi za čredenje govedi. Ko je bila stara sedem let, ji je oče prinesel prvega in od takrat nikoli ni bila brez njih.« Po uradni spletni strani kraljeve družine se je linija kraljičinih korgijev začela leta 1944, ko je na svoj 18. rojstni dan dobila psičko Susan. Od takrat so vsi korgiji kraljice izhajali iz Susan, poleg tega je imela tudi nekaj dorgijev, križancev med jazbečarjem in korgijem.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
LEPOTIČENJE PO KRALJEVSKO

Kam je izginila pleša? Princ William z bujnimi lasmi

Njegova podoba na naslovnici ugledne revije je zaradi prestolonaslednikove pričeske pritegnila veliko pozornosti.
29. 4. 2026 | 11:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRAZNINA ZA MIZO

Princ William in princesa Kate: velika sprememba po petnajstih letih zakona

Odhod najstarejšega otroka v internat bo v jeseni valižanskemu princu in princesi prinesel prvo veliko družinsko spremembo.
27. 4. 2026 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
SPREMEMBE

Dve leti po diagnozi: življenjske spremembe Kate Middleton

Princesa Kate Middleton je spremenila svoj življenjski ritem in vsakdan.
29. 3. 2026 | 15:00

Več iz teme

princ Williamkraljeva družinaKate Middletonrojstni dan
ZADNJE NOVICE
09:10
Novice  |  Slovenija
KAČE

Usoden ugriz modrasa lani, letos pa že čez 20 ugrizov

Z Malega vrha so jo s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Lani smo imeli po treh desetletjih prvi smrtni primer zaradi ugriza.
4. 5. 2026 | 09:10
09:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEPRILAGOJENA HITROST

Nove podrobnosti prometne nesreče, ki je zaprla primorko: z 22-letnico je hudo, še pet ljudi utrpelo poškodbe

Promet je zaradi nesreče več ur stal.
4. 5. 2026 | 09:06
09:17
Bulvar  |  Tuji trači
RAZLOG ZA VESELJE

Nov član družine princa Williama in Kate Middleton

Zadnje dni je imela družina Wales nemalo razlogov za slavja.
4. 5. 2026 | 09:17
08:45
Novice  |  Slovenija
DAN BOJA PROTI OKUPATORJU

Motoriste žegnalo pet duhovnikov, pater Niko Žvokelj: »Sem prihajam zaradi Matere božje in zaradi motoristov« (FOTO)

Nova Štifta je že 28. privabila ljubitelje jeklenih kolesnikov. Z okoli dva tisoč motorji je prišlo približno tri tisoč ljudi.
4. 5. 2026 | 08:45
08:40
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Vrhunec prvega maja: plezanje po namazani smreki za klobase in vino

Postavitev majskega drevesa ima tudi v Slovenskih goricah dolgoletno tradicijo.
4. 5. 2026 | 08:40
08:20
Bulvar  |  Zanimivosti
PATRULJE IN MEJA

Saj ni res, pa je: vojna celo med šimpanzi, razdelili so se v dve frakciji

Opice v ugandskem narodnem parku so se razdelile v dve frakciji. Zahodna skupina premaguje osrednjo.
4. 5. 2026 | 08:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki