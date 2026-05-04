Nov član družine princa Williama in Kate Middleton

Najmlajši otrok Kate Middleton in princa Williama je 23. aprila dopolnil osem let, 29. aprila sta njegova starša obeležila 15. obletnico poroke, drugega maja pa je princesa Charlotte na torti upihnila 11 svečk. Torej več kot dovolj razlogov za slavja, sta pa bodoča britanska kralj in kraljica nizu veselih dogodkov dodala še enega: na družbenih omrežjih sta predstavila novega družinskega člana, psa Otta, piše portal E news.

V objavi na instagramu sta ob prisrčni fotografiji psa, ki spominja na irskega setra, zapisala: »Dobrodošel v družino, Otto! Danes eno leto.« Otto je najnovejši član, ki se je pridružil drugim hišnim ljubljenčkom družine Williama in Kate. Kraljevi par je leta 2020 v družino sprejel psičko Orlo, črnega koker španjela. William je medtem delil tudi zgodbo o manj priljubljenem opravilu: čiščenju kletke morskega prašička.

Po poročanju Victorie Ward za časopis The Telegraph je med obiskom kmetije Woodgate Valley Urban leta 2024 razkril: »Moji otroci vedno pozabijo počistiti kletko morskega prašička, zato to naredim jaz.« William in Kate še zdaleč nista prva člana kraljeve družine, ki imata hišne ljubljenčke. Znano je, da je pokojna kraljica Elizabeta II. oboževala korgije in jih je v svojih sedemdesetih letih vladavine imela več kot 30.

Kraljica je pogosto sama skrbela za pse. Fotografinja Annie Leibovitz je leta 2022 na omrežju X delila fotografijo monarhinje in pripisala: »Kraljica je vsak dan hodila na sprehode s svojimi psi. Odraščala je s korgiji, pogumnimi majhnimi psi, vzrejenimi za čredenje govedi. Ko je bila stara sedem let, ji je oče prinesel prvega in od takrat nikoli ni bila brez njih.« Po uradni spletni strani kraljeve družine se je linija kraljičinih korgijev začela leta 1944, ko je na svoj 18. rojstni dan dobila psičko Susan. Od takrat so vsi korgiji kraljice izhajali iz Susan, poleg tega je imela tudi nekaj dorgijev, križancev med jazbečarjem in korgijem.