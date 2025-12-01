  • Delo d.o.o.
Nov podvig Melanie Trump: nepričakovan način vrnitve v poslovni svet

Očitno se pripravlja na življenje po drugem predsedniškem mandatu svojega moža.
FOTO: Alex Wroblewski/Afp
FOTO: Alex Wroblewski/Afp
M. Fl.
 1. 12. 2025 | 13:25
5:14
A+A-

Po odhodu iz Bele hiše bi se Melania Trump morda lahko povsem posvetila filmski produkciji, saj je napovedala začetek delovanja lastne produkcijske hiše. Novico je s kratkim napovednikom, ki razkriva ime podjetja Muse Films, delila na omrežju X. Poimenovanje naj bi se nanašalo na kodno ime, ki ga je tajna služba zanjo uporabljala v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa. Ob tem je razkrila tudi prvi projekt: dokumentarni film o ... njej. »Predstavljam Muse films. Moje novo produkcijsko podjetje,« je zapisala v objavi. »Melania, film, ekskluzivno v kinematografih 30. januarja 2026.«

Mešani odzivi

Objavo so številni podporniki aktualne prve dame Združenih držav Amerike sprejeli z navdušenjem in so ji v komentarjih čestitali. »Čestitke ob tej veliki pustolovščini,« je zapisal eden. Drugi je dodal: »Tako sem navdušen! Vem, da bo zelo uspešno!« Tretji je komentiral: »Čestitke ob začetku Muse Films! Komaj čakam, da Melania zasije na velikih platnih. To bo prava uspešnica!« Vendar so se oglasili tudi kritiki, ki so izkoristili priložnost za oceno njenega novega podjetja in dokumentarca. »Če si morala ustanoviti lastno produkcijsko podjetje, da bi posnela film o sebi, obstaja velika verjetnost, da film ni dober,« je zapisal nekdo. Drugi je sarkastično komentiral: »Imam novo produkcijsko podjetje! Zdaj pa si oglejte edino stvar, ki smo jo ustvarili! Film o meni!«

O prihajajočem dokumentarcu

Medtem ko Melania sodeluje kot izvršna producentka, za režijo stoji bolj izkušeno ime, in sicer režiser komične akcijske franšize Ful gas Brett Ratner. Film bo v kinematografe prišel 30. januarja, nato bo premiero doživel na Amazonovem Prime Video. Distribucijske pravice so namreč za približno 40 milijonov dolarjev (34 milijonov evrov) odkupili pri medijski produkcijski in distribucijski hiši Amazon MGM Studios, kar ga uvršča med najdražje odkupljene dokumentarne projekte zadnjih let. Po uradnem opisu bo skozi oči prve dame prikazanih dvajset dni pred moževo drugo predsedniško inavguracijo. Vključeni bodo sestanki, zasebni pogovori pa tudi njen pogled na to, kako se je družina ponovno pripravljala na selitev v Belo hišo. Čeprav celoten napovednik še ni izšel, se domneva, da bosta v filmu nastopila tudi njen sin Barron in Donald Trump.

Nedavno je prejela Foxovo nagrado Patriot leta

V začetku meseca je Melania na sedmi letni podelitvi nagrad patriot, ki jo organizira ameriška naročniška pretočna platforma Fox Nation, prejela nagrado patriot leta in ob tej priložnosti namenila večminutni govor o domoljubju: »Domoljubje v naši državi sega vse do naših uporniških ustanoviteljev, ki so se uprli britanski vladavini in zahtevali neodvisnost od krone,« je povedala. »Vsi so, politično in intelektualno kljubovali pričakovanjem. Imeli so skupno lastnost: na novo so si predstavljali, kako naj stvari delujejo.«

Dodala je: »Znova in znova vidimo, da osebni dosežki spodbujajo kolektivni napredek. Ko nekdo ustvarja iz prepričanja … pesem, gibanje, idejo … to vpliva na vse nas in nas povezuje.« Govor je zaključila s pozivom občinstvu in gledalcem doma, naj bodo, za dobro države, ambiciozni in produktivni. »Zato si, Amerika, danes vzemimo trenutek in se osebno zavežimo, da bomo slavili ambicije ter razširili svojo domišljijo za ustvarjanje naprednejše in bolj uspešne družbe. Osebna produktivnost ni sebičnost, je srčni utrip civilizacije.«

Tožba novinarja, ki jo je povezal z Jeffreyjem Epsteinom

Kljub nedavnim uspehom se prva dama sooča s tožbo, ki jo je proti njej vložil novinar Michael Wolff, poroča TMZ. Wolff je tožbo vložil kot odgovor na njeno grožnjo, da bo proti njemu sprožila pravni postopek zaradi komentarjev, v katerih jo je povezoval s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. V enem od njegovih komentarjev, objavljenih v The Daily Beast, je zapisal, da je bila Melania zelo vpletena v Epsteinov škandal. Ta je na to odgovorila z zahtevo za takojšen preklic izjave in opozorilom, da bo proti Wolffu sprožila pravni postopek v višini več kot milijardo dolarjev odškodnine, če tega ne stori in se ne opraviči, Wolff pa v tožbi navaja, da prva dama ZDA s takšnimi postopki preprečuje, da bi resnica prišla na dan, piše The Blast.

»Gospa Trump in njen mož sta skupaj s svojimi MAGA pristaši z dragimi tožbami uveljavila prakso grožnje tistim, ki govorijo proti njima. Da bi jih v stilu Severne Koreje utišala in prestrašila,« je zapisano v sodnih dokumentih. Wolffovi odvetniki trdijo, da so pravne grožnje prve dame namenjene ustrahovanju, zaradi katerega ljudje ne morejo uresničevati svojih pravic iz prvega amandmaja, ki med drugim prepoveduje omejevanje svobode govora.

