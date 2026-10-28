Nov škandal na britanskem dvoru! Tast princa Harryja »spolni prestopnik najhujše vrste«?

Thomas Markle je svoji prvi ženi dejal, da je obiskal Daljni vzhod, ker so tam »12-letnice zakonite«, piše v pismu, ki ga je Roslyn Loveless poslala londonski policiji. Oblasti trenutno preiskujejo obsežno zbirko gradiva, ki prikazuje zlorabe otrok in naj bi pripadala 82-letnemu očetu Meghan Markle. Filipinski notranji minister Jonvic Remulla je izjavil, da bodo forenzične analize predvidoma končane v približno enem tednu, vendar »trenutno vse kaže na to, da gre morda za spolnega prestopnika najhujše vrste«, pravi Remulla. Thomas Markle obtožbe zanika. Vendar pa pismo, ki so ga nedavno odkrili in naj bi ga poslala Loveless, s katero je bil Markle poročen devet let, navaja, da je »g. Markle priznal, da je potoval na Daljni vzhod, da bi imel spolne odnose z mladimi dekleti«.

Nedolžen sem. Na Filipinih nisem nikoli storil ničesar.

Pismo, dolgo sedem strani, ki ga je pridobil britanski časnik The Sun in je bilo leta 2019 poslano londonski policiji, opisuje pogovor, ki ga je imela pokojna Roslyn Loveless, ki je umrla pred dvema letoma, z očetom vojvodinje Susseške. Zapisala naj bi: »Povprašala sem Thomasa starejšega. Obtožbo je zanikal, a dejal, da je odpotoval na Filipine in Tajsko, ker so tam 12-letnice zakonite.« Pismo je bilo naslovljeno na center za ocenjevanje groženj pri Scotland Yardu, ki analizira obveščevalne podatke o grožnjah kraljevi družini. V njem naj bi Markla označila za grožnjo njegovi hčerki Meghan Markle in njenemu možu, princu Harryju.

Preiskava poteka

O teh informacijah naj bi bila obveščena tudi vojvoda in vojvodinja Sussex, vendar londonska policija obtožb nekdanje žene Thomasa Markla ni preiskovala, saj so se dogodki odvili zunaj meja Velike Britanije. Preiskava proti Marklu na Filipinih, kamor se je januarja 2025 preselil, da bi začel »novo življenje«, se je začela po tem, ko je njegov sin, Thomas Markle mlajši, filipinsko nacionalno policijo opozoril na domnevno zbirko gradiva, ki prikazuje spolne zlorabe otrok.

60-letni Markle mlajši pravi, da je gradivo odkril, ko je v škatlah v hiši, v kateri je živel skupaj z očetom, iskal telefon za svojo zaročenko Rose. Ko je odprl enega od telefonov, je zagledal »gnusne« posnetke spolnih zlorab otrok, nato pa je vklopil še računalnik in na njem našel še »stotine« spornih fotografij otrok. Zbirka naj bi vključevala videoposnetke deklic, starih največ deset ali enajst let, vključenih v spolna dejanja.

Oblasti nameravajo po besedah notranjega ministra sprožiti »ustrezne pravne postopke«, če bodo našli zadostne dokaze.

Filipinski notranji minister je minuli konec tedna dejal, da podatke na prenosnem računalniku očeta Meghan Markle analizirajo, da bi »ugotovili vsebino in si ustvarili jasno sliko«. Dodal je: »Filipinska nacionalna policija je na podlagi prijave sina preiskala nekdanji dom gospoda Thomasa Markla. Našli so veliko količino otroške pornografije ter prenosni računalnik.« Povedal je še, da nameravajo oblasti sprožiti »ustrezne pravne postopke«, če bodo našli zadostne dokaze. Remulla je za časnik The Guardian dejal: »V primerih, kjer so vpleteni družinski spori, moramo preučiti vse vidike. Trenutno vse kaže na to, da gre morda za spolnega prestopnika najhujše vrste. Preden razkrijemo ugotovitve, želimo biti povsem prepričani. Forenzična analiza podatkov bo končana v enem tednu.« Ko so Markla prosili za odziv na trditev notranjega ministra, da je morda »spolni prestopnik najhujše vrste«, je odgovoril: »Nisem. Nedolžen sem. Na Filipinih nisem nikoli storil ničesar.«