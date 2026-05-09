Nov škandal na britanskem dvoru! Vojvodinja naj bi ljubimkala z raperjem Diddyem

Nekdanja vojvodinja Yorška in bivša žena Andrewa Mountbatten-Windsorja Sarah Ferguson naj bi imela z zloglasnim raperjem dogovor o »prijateljstvu z ugodnostmi«, piše portal Page Six, ki informacije povzema po knjigi z naslovom Entitled avtorja Andrewa Lownieja. Ta med drugim piše tudi, da Sarah Ferguson »ni skrivala, da si želi poročiti nekoga iz ZDA, ki je bogat in vpliven«. Fergie in njen nekdanji mož sta postala tarča britanskih medijev in javnosti tudi po prijateljevanju z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, prav on pa naj bi bil zaslužen tudi za to, da je Fergie spoznala Seana Diddyja Combsa. Vir iz Palm Beacha na Floridi je Lownieju o rdečelasi Britanki dejal: »Če bi Jeffreyja vprašal, ali to o Combsu in Fergie drži, bi rekel, da. Imela je sloves oportunistke in znano je bilo, da rada spi z bogatimi moškimi.«

Fergusonovo je Combs prvič srečal leta 2002 v New Yorku na zabavi, ki sta jo gostila Epstein in Ghislaine Maxwell, dve leti pozneje sta začela tudi ljubimkati, dogovor o »skrivnem prijateljstvu z ugodnostmi« pa naj bi po navedbah omenjenega vira trajal štiri leta. Combs je leta 2006 na prodajne police poslal parfum, poimenoval ga je Unforgivable (Neodpustljivo), navdihnila pa naj bi ga prav Fergusonova, je ob predstavitvi dejal Diddy.

S Fergie naj bi se na skrivaj srečevala v Afriki in Evropi, vedno sta izbirala luksuzne hotele in pazila, da ju ne bi videli skupaj. Po besedah omenjenega vira naj bi nekoč bivala celo v hotelu s sedmimi zvezdicami, ki je stal več kot 50.000 funtov na noč. Avtor omenjene knjige navaja še, da naj bi Fergie na eno od zabav na Diddyjevi jahti, ki so vedno slovele kot divje, pripeljala celo svojo hčer princeso Eugenie, ko je ta imela komaj 16 let.