SRAMOTA

Nov škandal v družini Beckham: sramoto je zakuhal še mlajši sin

Zgodilo se je le nekaj dni po tem, ko je David Beckham postal vitez.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 17. 11. 2025 | 13:25
A+A-

Nekdanji nogometaš David Beckham se lahko pohvali z zavidljivo kariero in ženo, ki mu vedno stoji ob strani, a otroci se zdi, da vse pogosteje povzročajo težave.

Spor s starejšim Brooklynom je dobro znan, sedaj pa je za očetove sive lase poskrbel še njegov mlajši brat Cruz: dve leti potem, ko ga je opravil, je zaradi vnovične prekoračitve hitrosti izgubil vozniško dovoljenje.

Prometni prekršek, zaradi katerega je ostal brez dovoljenja, naj bi storil 2. septembra. Tedaj je 20-letni pevec v zgodbi na instagramu razkril, da je ravnokar prejel kazen, ker je vozil 40 tam, kjer je omejitev 30 kilometrov na uro.

Mnogi britanski kraji zlasti okoli šol in stanovanjskih območij znižujejo omejitve hitrosti, prekoračitve pa lahko pripeljejo do kazni in odvzema vozniškega dovoljenja.

Poleg tega mora lastnik avtomobila, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje, pozneje plačevati veliko višje premije za zavarovanje.

Cruz je vozniški izpit opravil septembra 2023. Od takrat si je ljubitelj jeklenih konjičkov omislil več dragih avtomobilov, vključno s črnim Porschejem 911, vrednim več kot 170.000 evrov, Land Roverjem in Mercedesom iz osemdesetih let.

Vir je za Daily Mail povedal: »Cruz je zelo razočaran. Gre za nekaj kazni za prehitro vožnjo, ki jih je danes zelo enostavno dobiti, zaradi območij z omejitvijo hitrosti 30 kilometrov na uro. To je frustrirajoče, vendar se zdi, da je kazen sprejel.«

Posledice prehitre vožnje

Na uradni spletni stani britanske vlade voznik, ki prekorači hitrost, v dveh tednih po prekršku prejme obvestilo o nameri za vložitev tožbe in dokument, ki ga mora s podatki o tem, kdo je vozil vozilo, vrniti v treh tednih. 

Če voznik prizna krivdo, plača kazen 120 evrov in dobi tri kazenske točke. Če ne prizna krivde, gre primer na sodišče. Če voznik, kot v tem primeru Cruz, izpita še nima dve leti, se mu vozniško dovoljenje samodejno odvzame, če zbere šest ali več kazenskih točk, kar se zgodi po dveh takšnih prekrških.

Najmlajši Beckhamov sin je dovoljenje izgubil manj kot dva tedna po tem, ko se je družina zbrala ob posebnem dogodku: kralj Karel je 4. novembra na gradu Windsor, Davidu podelil viteški naziv, ob njem je bila družina: Victoria,  Romeo, Cruz in Harper Beckham.

Po ceremoniji na gradu so Beckhamovi, brez najstarejšega sina Brooklyna slavili v Michelinovi restavraciji družinskega prijatelja Gordona Ramsayja.

